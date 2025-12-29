MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Die richtigen Fragen zum Jahreswechsel: In ein gutes neues Jahr 2026 mit dem Bestsellerautor Rolf Dobelli

Wenn Sie Geld spenden: Wie wichtig ist es Ihnen, dass andere davon wissen? Solche und andere Fragen stellt Bestsellerautor Rolf Dobelli in seinem neuen Buch.
Wenn Sie Geld spenden: Wie wichtig ist es Ihnen, dass andere davon wissen? Solche und andere Fragen stellt Bestsellerautor Rolf Dobelli in seinem neuen Buch. Bild: Zacharie Scheurer/dpa
Wenn Sie Geld spenden: Wie wichtig ist es Ihnen, dass andere davon wissen? Solche und andere Fragen stellt Bestsellerautor Rolf Dobelli in seinem neuen Buch.
Wenn Sie Geld spenden: Wie wichtig ist es Ihnen, dass andere davon wissen? Solche und andere Fragen stellt Bestsellerautor Rolf Dobelli in seinem neuen Buch. Bild: Zacharie Scheurer/dpa
Kultur
Die richtigen Fragen zum Jahreswechsel: In ein gutes neues Jahr 2026 mit dem Bestsellerautor Rolf Dobelli
Von Welf Grombacher
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Buch „Jetzt sind Sie gefragt“ gibt dem Lesenden viele Denkaufgaben an die Hand, mit denen eigene Wünsche und Bedürfnisse ausgelotet werden können.

Die Tage zwischen den Jahren sind für viele Menschen Tage der inneren Einkehr. Sie schauen zurück auf das vergangene Jahr und fragen sich, was gut und was weniger gut gelaufen ist, und was sie im kommenden Jahr vielleicht besser machen können. Helfen kann dabei das neue Buch von Bestsellerautor Rolf Dobelli. „Jetzt sind Sie gefragt“ heißt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.12.2025
3 min.
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Update
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.
Holger Frenzel
28.12.2025
3 min.
Glühwein, Roster, Gemütlichkeit: Dichtes Gedränge auf Nach-Weihnachtsmarkt im Erzgebirge
Auf dem Wintermarkt in Oelsnitz unterwegs waren die Stelzenläuferinnen Felizitas Reimann (l.) und Ari Krause aus Frankfurt/Main.
Dichtes Gedränge herrschte beim Wintermarkt in Oelsnitz. Worin besteht der besondere Reiz dieser nachweihnachtlichen Veranstaltung?
Heike Mann
12.12.2025
3 min.
Fetzt in dieser Woche: Zum Lesen, zum Anschauen, zum Feiern
In Chemnitz wird gefeiert, im Theater Plauen-Zwickau über Weihnachten debattiert, auf der Couch gelesen und im Dresdner Zwinger gibt es eine Herkules-Sonderausstellung. Vier Kulturtipps.
Caspar Leder, Katharina Leuoth, Oleksandra Patlai
08:30 Uhr
1 min.
Neujahrskonzert 2026 in Zwickau: „Ein Spaziergang durch Wien“ erklingt zweimal in der „Neuen Welt“
Musikalischer Start ins neue Jahr mit dem Neujahrskonzert in der Zwickauer „Neuen Welt“.
Die Clara-Schumann-Philharmoniker musizieren am Freitag und Sonntag im Konzert- und Ballhaus. Solistin ist eine alte Bekannte.
Thomas Croy
12.12.2025
4 min.
Salman Rushdie und seine neuen Erzählungen: Wenn ein Geist Rache nimmt
Salman Rushdie und sein neues Buch.
Salman Rushdie schreibt in den Erzählungen seines Buches „Die elfte Stunde“ über Alter, Tod und die Kunst als einzige Alternative
Welf Grombacher
08:26 Uhr
2 min.
16 Tote bei Brand in indonesischem Seniorenheim
16 Menschen kamen bei dem Brand in einem Seniorenheim auf Sulawesi ums Leben. (Symbolbild)
In Indonesien geht ein Seniorenheim in Flammen auf. Für 16 Menschen kommt jede Hilfe zu spät.
Mehr Artikel