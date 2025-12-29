Die richtigen Fragen zum Jahreswechsel: In ein gutes neues Jahr 2026 mit dem Bestsellerautor Rolf Dobelli

Das Buch „Jetzt sind Sie gefragt“ gibt dem Lesenden viele Denkaufgaben an die Hand, mit denen eigene Wünsche und Bedürfnisse ausgelotet werden können.

Die Tage zwischen den Jahren sind für viele Menschen Tage der inneren Einkehr. Sie schauen zurück auf das vergangene Jahr und fragen sich, was gut und was weniger gut gelaufen ist, und was sie im kommenden Jahr vielleicht besser machen können. Helfen kann dabei das neue Buch von Bestsellerautor Rolf Dobelli. „Jetzt sind Sie gefragt“ heißt...