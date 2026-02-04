MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Die Rückkehr des Königs: Kann ein alter Monarch den Iran wieder in die Demokratie führen?

Unter dem Slogan „Make Iran Great Again“ sammeln sich Unterstützer der iranischen Monarchie hinter Reza Pahlavi: Der Kronprinz des Iran ist der Sohn des 1979 in der „Islamischen Revolution“ abgesetzten Schah.
Unter dem Slogan „Make Iran Great Again“ sammeln sich Unterstützer der iranischen Monarchie hinter Reza Pahlavi: Der Kronprinz des Iran ist der Sohn des 1979 in der „Islamischen Revolution“ abgesetzten Schah. Bild: IMAGO/SOPA Images
Unter dem Slogan „Make Iran Great Again“ sammeln sich Unterstützer der iranischen Monarchie hinter Reza Pahlavi: Der Kronprinz des Iran ist der Sohn des 1979 in der „Islamischen Revolution“ abgesetzten Schah.
Unter dem Slogan „Make Iran Great Again“ sammeln sich Unterstützer der iranischen Monarchie hinter Reza Pahlavi: Der Kronprinz des Iran ist der Sohn des 1979 in der „Islamischen Revolution“ abgesetzten Schah. Bild: IMAGO/SOPA Images
Meinung
Kultur
Die Rückkehr des Königs: Kann ein alter Monarch den Iran wieder in die Demokratie führen?
Von Farhard Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die EU hat Irans Revolutionsgarden als Terrororganisation eingestuft. Nach dem Massaker an Protestierenden wirkt der Schritt wie eine späte Korrektur.

Die Debatte kam beschämend spät: Ende Januar haben die Außenminister der 27 EU-Staaten die Islamische Revolutionsgarde einstimmig als Terrororganisation eingestuft – ein notwendiger, aber verspäteter Schritt, um der Realität der antistaatlichen Proteste im Iran Rechnung zu tragen. Die geschätzt 120.000 bis 190.000 Mann zählende...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
09:28 Uhr
2 min.
Zahl der Eheschließungen fällt auf Tiefstand
In Deutschland wurden 2024 349.200 Ehen geschlossen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. (Symbolbild)
Nur noch jeder zweite Erwachsene in Deutschland ist verheiratet. Die Menschen lassen sich bis zum Ja-Wort immer länger Zeit, wie eine Statistik zeigt. Die Ehen halten aber auch länger als früher.
04.02.2026
2 min.
Straße im Vogtland immer wieder zugeweht: Warum gibt es keinen Schneefangzaun?
Schneefangzäune gibt es an der Straße zwischen Oelsnitz und Schönbrunn nicht.
Zwischen Schönbrunn und Oelsnitz gibt es stark windanfällige Stellen. Doch die rasche Hoffnung auf einen Schneefangzaun in dem Bereich nimmt die Kreisbehörde - warum?
Ronny Hager
05.02.2026
2 min.
Schah-Sohn Pahlavi kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz
Bilder des Schah-Sohns werden auf Demonstrationen in Deutschland gezeigt.
Für viele iranische Oppositionelle ist er ein Hoffnungsträger. Jetzt kommt Reza Pahlavi, der Sohn des Schahs, zur Münchner Sicherheitskonferenz. Die iranische Führung muss dagegen draußen bleiben.
09:18 Uhr
2 min.
Nach Angriff in Bahn: Tatverdächtiger nicht polizeibekannt
Nach der Gewalttat laufen die Ermittlungen.
Nach der Gewalttat in einem Regionalexpress laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Was getan wird?
18.01.2026
2 min.
Schah-Sohn Pahlavi kündigt Rückkehr in den Iran an
Reza Pahlavi, Sohn des gestürzten Schahs, kündigt seine Rückkehr in den Iran an. (Foto Archiv)
Die Rolle des im US-Exil lebenden Schah-Sohns Pahlavi bleibt umstritten. In einer Videobotschaft erklärt er: "Ich werde zurückkehren". Wann und wie lässt er offen.
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
Mehr Artikel