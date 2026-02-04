Die Rückkehr des Königs: Kann ein alter Monarch den Iran wieder in die Demokratie führen?

Kultur
Die EU hat Irans Revolutionsgarden als Terrororganisation eingestuft. Nach dem Massaker an Protestierenden wirkt der Schritt wie eine späte Korrektur.
Die Debatte kam beschämend spät: Ende Januar haben die Außenminister der 27 EU-Staaten die Islamische Revolutionsgarde einstimmig als Terrororganisation eingestuft – ein notwendiger, aber verspäteter Schritt, um der Realität der antistaatlichen Proteste im Iran Rechnung zu tragen. Die geschätzt 120.000 bis 190.000 Mann zählende...
