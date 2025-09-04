Dieter Hallervorden: Ein Leben zwischen Klamauk und Charakterrollen, Kontroversen und großem Applaus

Kultur
Er ist der Mann hinter „Palim, Palim“, einer der populärsten Komiker des Landes – und längst mehr als das. Dieter „Didi“ Hallervorden wird 90 Jahre alt.
„Palim, Palim!“ – schon der Laut einer imaginären Türglocke reicht, um ein ganzes Publikum zum Lachen zu bringen. Es ist das Jahr 1977, als Didi Hallervorden in seiner TV-Sendung „Nonstop Nonsens“ als Gefängnisinsasse einen imaginären Kaufladen betritt, mit den Worten „Palim, Palim!“ den Einlass markiert und schließlich eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.