  • Dieter Hallervorden: Ein Leben zwischen Klamauk und Charakterrollen, Kontroversen und großem Applaus

Dieter Hallervorden vor seinem Schlosspark-Theater in Berlin. Der Komiker, Intendant und Schauspieler feiert am 5. September seinen 90. Geburtstag.
Dieter Hallervorden vor seinem Schlosspark-Theater in Berlin. Der Komiker, Intendant und Schauspieler feiert am 5. September seinen 90. Geburtstag. Bild: Jens Kalaene/dpa
Redakteur
Von Maurice Querner
Er ist der Mann hinter „Palim, Palim“, einer der populärsten Komiker des Landes – und längst mehr als das. Dieter „Didi“ Hallervorden wird 90 Jahre alt.

„Palim, Palim!“ – schon der Laut einer imaginären Türglocke reicht, um ein ganzes Publikum zum Lachen zu bringen. Es ist das Jahr 1977, als Didi Hallervorden in seiner TV-Sendung „Nonstop Nonsens“ als Gefängnisinsasse einen imaginären Kaufladen betritt, mit den Worten „Palim, Palim!“ den Einlass markiert und schließlich eine...
Das könnte Sie auch interessieren
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
02.09.2025
2 min.
Hallervorden zieht auch 2025 beim TV-Publikum
Dieter Hallervorden - noch 89 - Ende August auf der Jahrespressekonferenz seines Schlosspark-Theaters in Berlin. (Archivbild)
Am 5. September wird Dieter Hallervorden 90. Die ARD widmet ihm eine große Doku zur besten Sendezeit vier Tage vorher. Es geht um seine Erfolge und den Kampf um Anerkennung.
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
05.09.2025
6 min.
Hallervorden wird 90 - "Das Lampenfieber ist immer da"
Dieter Hallervorden wird 90 und feiert seinen runden Geburtstag auf der Bühne.
Dieter "Didi" Hallervorden hat TV-Geschichte geschrieben. Nun wird er 90 Jahre alt. Im Gespräch erzählt er von Wünschen, Meinungsfreiheit, Lampenfieber und was ein Foto seiner Frau damit zu tun hat.
Sabrina Szameitat, dpa
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
Mehr Artikel