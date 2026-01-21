Doch nicht am Samstag: ZDF verschiebt neuen „Erzgebirgskrimi“

Eigentlich sollte an diesem Samstag die neue Episode „Mordholz“ im ZDF gezeigt werden. Doch daraus wird nichts. Wie im vergangenen Jahr grätscht der Handball dazwischen.

„Erzgebirgskrimi“-Fans erinnern sich noch an letztes Jahr: Da wurde ebenfalls im Januar die Ausstrahlung der damals neuen Episode „Wintermord“ im ZDF nach hinten gerückt, weil die Handball-Weltmeisterschaft dazwischen kam. So ähnlich passiert das jetzt wieder. Die Ausstrahlung der neuen Folge „Mordholz“ war für diesen Samstag, 24.... „Erzgebirgskrimi“-Fans erinnern sich noch an letztes Jahr: Da wurde ebenfalls im Januar die Ausstrahlung der damals neuen Episode „Wintermord“ im ZDF nach hinten gerückt, weil die Handball-Weltmeisterschaft dazwischen kam. So ähnlich passiert das jetzt wieder. Die Ausstrahlung der neuen Folge „Mordholz“ war für diesen Samstag, 24....