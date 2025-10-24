DOK Leipzig rückt die USA in den Mittelpunkt

Kultur
Das Festival für den Dokumentar- und Animationsfilm zeigt im Jubiläumsjahr 250 Filme aus über 60 Ländern.
Die 68. Ausgabe von DOK Leipzig widmet sich in diesem Jahr den USA als Fokusland. In mehreren Sektionen rückt das Festival amerikanische Gesellschaftsbilder, politische Spannungen und kulturelle Dynamiken ins Zentrum. Es geht um den Blick auf eine Nation im Wandel – und darum, wie Dokumentar- und Animationsfilm die Gegenwart jenseits des...
