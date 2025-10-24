Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • DOK Leipzig rückt die USA in den Mittelpunkt

Der Leiter des Dokumentarfilm-Festivals DOK Leipzig, Christoph Terhechte, steht vor einem Plakat zur 68. Auflage des Festivals.
Der Leiter des Dokumentarfilm-Festivals DOK Leipzig, Christoph Terhechte, steht vor einem Plakat zur 68. Auflage des Festivals. Bild: Birgit Zimmermann/dpa
Der Leiter des Dokumentarfilm-Festivals DOK Leipzig, Christoph Terhechte, steht vor einem Plakat zur 68. Auflage des Festivals.
Der Leiter des Dokumentarfilm-Festivals DOK Leipzig, Christoph Terhechte, steht vor einem Plakat zur 68. Auflage des Festivals. Bild: Birgit Zimmermann/dpa
Kultur
DOK Leipzig rückt die USA in den Mittelpunkt
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Festival für den Dokumentar- und Animationsfilm zeigt im Jubiläumsjahr 250 Filme aus über 60 Ländern.

Die 68. Ausgabe von DOK Leipzig widmet sich in diesem Jahr den USA als Fokusland. In mehreren Sektionen rückt das Festival amerikanische Gesellschaftsbilder, politische Spannungen und kulturelle Dynamiken ins Zentrum. Es geht um den Blick auf eine Nation im Wandel – und darum, wie Dokumentar- und Animationsfilm die Gegenwart jenseits des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
09.10.2025
2 min.
USA im Fokus des Festivals DOK Leipzig
Das Festival hat in diesem Jahr einen USA-Fokus, wie der scheidende Festivalleiter Christoph Terhechte erläutert.
Das Leben in den USA wird bei DOK Leipzig in mehreren Filmen thematisiert. Für einen Streifen werden die Besucherinnen und Besucher ganz besonders viel Ausdauer brauchen.
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
20.10.2025
1 min.
Ola Staszel soll neue Intendantin von DOK Leipzig werden
Das Dokumentarfilm-Festival DOK Leipzig bekommt eine neue Leitung.
Weil sich der bisherige Intendant vorzeitig zurückzieht, benötigte das Leipziger Dokumentarfilm-Festival eine neue Leitung. Für wen sich die Auswahlkommission entschieden hat.
Mehr Artikel