Doppelte Meisterschaft: Der Theaterfotograf André Leischner vom Theater Plauen-Zwickau triumphiert beim Weltfototag

Kultur
Ob Ballettabend „Schumann!“ oder ein Blick ins Zwickauer Gewandhaus: Theaterfotograf André Leischner überzeugt die Jury beim Wettbewerb „Theatre Exposed-2025“ gleich doppelt.
Es ist nicht selbstverständlich, wenn Fotografie den Zauber der Bühne nicht nur abbildet, sondern auch spürbar macht. Dem Zwickauer Theaterfotografen André Leischner ist dies gleich in doppelter Hinsicht gelungen: Beim internationalen Wettbewerb „Theatre Exposed-2025“ wurde er gleich zweimal mit dem ersten Preis ausgezeichnet – in den...
