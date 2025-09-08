Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ein Nachruf auf Horst Krause: „Wir hatten eine blendende Zeit“

Der Schauspieler Horst Krause posiert als Polizeihauptmeister Horst Krause bei einem Fototermin zu 40 Jahre „Polizeiruf 110“. Krause ist am 5. September 2025 im Alter von 83 Jahren in einem Seniorenheim in Teltow (Kreis Potsdam-Mittelmark) gestorben. Bild: Angelika Warmuth/dpa
Der Schauspieler Horst Krause posiert als Polizeihauptmeister Horst Krause bei einem Fototermin zu 40 Jahre „Polizeiruf 110“. Krause ist am 5. September 2025 im Alter von 83 Jahren in einem Seniorenheim in Teltow (Kreis Potsdam-Mittelmark) gestorben. Bild: Angelika Warmuth/dpa
Kultur
Ein Nachruf auf Horst Krause: „Wir hatten eine blendende Zeit“
Redakteur
Von Maurice Querner
Als Dorfpolizist Krause wurde er geliebt: Horst Krause. Als Theaterschauspieler wurde er aber durch seine Zeit am Schauspiel in Karl-Marx-Stadt geprägt. Nun ist er gestorben.

Er war keiner, der sich in den Vordergrund drängte. Horst Krause stand lange auf der Bühne, bevor er auf der Leinwand und im Fernsehen zu jenem Gesicht wurde, das Millionen kannten und mochten. Der Weg dahin führte über Karl-Marx-Stadt. 1969 kam der junge Schauspieler an das Schauspielhaus. Fünfzehn Jahre blieb er dort – eine Zeit, in der...
07.09.2025
10 min.
Chaos, Kino und Charakter: Luna Wedler über ihren neuen Film „22 Bahnen“ nach Caroline Wahl
Szene aus „22 Bahnen“: Für ihre kleine Schwester Ida (Zoë Baier, links) nimmt sich Tilda (Luna Wedler) Zeit, auch wenn sie Stress hat.
Die Geschichte zweier Schwestern, die sich in einem Alkoholiker-Haushalt behaupten ist jetzt mit Luna Wedler im Kino. Ein Gespräch über Geschwister, Alkohol im Filmgeschäft und die Liebe zum Beruf.
André Wesche
08.09.2025
2 min.
Horst Krause ist tot: Bilder aus dem Leben des „Polizeiruf“-Schauspielers
 7 Bilder
Schauspieler Horst Krause ist im Alter von 83 Jahren gestorben.
Der aus der Krimireihe „Polizeiruf 110“ bekannte Schauspieler Horst Krause ist tot. Er war bereits zu DDR-Zeiten im Fernsehen zu sehen.
Elisa Leimert
20:07 Uhr
2 min.
Tusk: Verbündete bieten Hilfe bei Luftverteidigung an
Regierungschef Tusk hat nach eigenen Angaben Hilfsangebote für die polnische Luftverteidigung bekommen.
Polen ist erschüttert: Erstmals musste eine große Zahl russischer Drohnen über dem Nato-Land abgeschossen werden. Warschau sucht den Schulterschluss mit den europäischen Partnern.
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
