Lo’ak (Britain Dalton, links) und Tsireya (Bailey Bass) in einer Szene des Films „Avatar: Fire and Ash“. Am Ende sind es Sullys Kinder, die einige verkrustete Muster aufbrechen. „Avatar“ bleibt das Maß aller Dinge, wenn es um zeitgenössisches 3D-Kino geht.
Lo’ak (Britain Dalton, links) und Tsireya (Bailey Bass) in einer Szene des Films „Avatar: Fire and Ash“. Am Ende sind es Sullys Kinder, die einige verkrustete Muster aufbrechen. „Avatar“ bleibt das Maß aller Dinge, wenn es um zeitgenössisches 3D-Kino geht. Bild: 20th Century Studios/20TH CENTURY STUDIOS
Kultur
Ein neues Avatar-Spektakel von James Cameron: Und immer wieder Eskalation
Von epd
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neu im Kino: „Avatar: Fire and Ash“ mit dem neuen, radikalisierten „Asche-Volk“, in „Zwei Staatsanwälte“ friert jede Hoffnung ein. Und „Herz aus Eis“ entführt ins Paris der 1970er.

Avatar: Fire and Ash. Nach Neteyams Tod bleibt Jake Sully keine Zeit für Trauer. Auf Pandora ist der Krieg gegen die „Himmelsmenschen“ nicht entschieden, und in der eigenen Familie gärt es weiter: Was wird aus Spider, dem Menschenjungen, der nur mit Sauerstoffmaske überlebt – und dessen Vater ausgerechnet Sullys Erzfeind Quaritch ist? Als...
