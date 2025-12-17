Ein neues Avatar-Spektakel von James Cameron: Und immer wieder Eskalation

Neu im Kino: „Avatar: Fire and Ash“ mit dem neuen, radikalisierten „Asche-Volk“, in „Zwei Staatsanwälte“ friert jede Hoffnung ein. Und „Herz aus Eis“ entführt ins Paris der 1970er.

Avatar: Fire and Ash. Nach Neteyams Tod bleibt Jake Sully keine Zeit für Trauer. Auf Pandora ist der Krieg gegen die „Himmelsmenschen“ nicht entschieden, und in der eigenen Familie gärt es weiter: Was wird aus Spider, dem Menschenjungen, der nur mit Sauerstoffmaske überlebt – und dessen Vater ausgerechnet Sullys Erzfeind Quaritch ist? Als...