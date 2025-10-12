Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Einer Rolle verdankte sie alles - Diane Keaton ist gestorben

Schauspielerin Diane Keaton bei einem Pressetermin 2017. Hollywood-Star Diane Keaton ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten tot. Die Schauspielerin starb im Alter von 79 Jahren. Bild: Chris Pizzello/AP/dpa
Schauspielerin Diane Keaton bei einem Pressetermin 2017. Hollywood-Star Diane Keaton ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten tot. Die Schauspielerin starb im Alter von 79 Jahren. Bild: Chris Pizzello/AP/dpa
Einer Rolle verdankte sie alles - Diane Keaton ist gestorben
Von DPA
An der Seite von Woody Allen wurde Diane Keaton zum Star und drehte mehr als 50 Filme. Jetzt ist die Oscar-Preisträgerin im Alter von 79 Jahren gestorben.

Typ neurotische New Yorkerin mit Männerhosen, Westen, Krawatten und Hüten: Dem Stil von „Annie Hall“ blieb Diane Keaton immer treu - war dabei aber stets extrem nahbar. „Ich bin total normal“, hatte Keaton einmal in einem Interview gesagt. „Von mir wurde im Leben nie viel erwartet, aber dann habe ich alle diese Möglichkeiten bekommen....
