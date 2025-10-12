Einer Rolle verdankte sie alles - Diane Keaton ist gestorben

Kultur
An der Seite von Woody Allen wurde Diane Keaton zum Star und drehte mehr als 50 Filme. Jetzt ist die Oscar-Preisträgerin im Alter von 79 Jahren gestorben.
Typ neurotische New Yorkerin mit Männerhosen, Westen, Krawatten und Hüten: Dem Stil von „Annie Hall“ blieb Diane Keaton immer treu - war dabei aber stets extrem nahbar. „Ich bin total normal“, hatte Keaton einmal in einem Interview gesagt. „Von mir wurde im Leben nie viel erwartet, aber dann habe ich alle diese Möglichkeiten bekommen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.