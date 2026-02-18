MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Emma Thompson kämpft im Schnee: Drei neue Kinofilme zwischen Thriller, Horror und Apokalypse

Barb (Emma Thompson) reist in die Abgeschiedenheit des nördlichen Minnesotas, um den letzten Wunsch ihres verstorbenen Mannes zu erfüllen. Tief in der Wildnis, ohne Handyempfang und Meilen entfernt von jeglicher Zivilisation, wird Barb Zeugin eines grausamen Verbrechens.
Barb (Emma Thompson) reist in die Abgeschiedenheit des nördlichen Minnesotas, um den letzten Wunsch ihres verstorbenen Mannes zu erfüllen. Tief in der Wildnis, ohne Handyempfang und Meilen entfernt von jeglicher Zivilisation, wird Barb Zeugin eines grausamen Verbrechens. Bild: montage: Leonine
Barb (Emma Thompson) reist in die Abgeschiedenheit des nördlichen Minnesotas, um den letzten Wunsch ihres verstorbenen Mannes zu erfüllen. Tief in der Wildnis, ohne Handyempfang und Meilen entfernt von jeglicher Zivilisation, wird Barb Zeugin eines grausamen Verbrechens.
Barb (Emma Thompson) reist in die Abgeschiedenheit des nördlichen Minnesotas, um den letzten Wunsch ihres verstorbenen Mannes zu erfüllen. Tief in der Wildnis, ohne Handyempfang und Meilen entfernt von jeglicher Zivilisation, wird Barb Zeugin eines grausamen Verbrechens. Bild: montage: Leonine
Kultur
Emma Thompson kämpft im Schnee: Drei neue Kinofilme zwischen Thriller, Horror und Apokalypse
Von André Wesche
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In „Dead of Winter“ wird Emma Thompson zur Überlebenskämpferin. „Dust Bunny“ verbindet Fantasie mit düsterem Horror, und „Cold Storage“ entfesselt eine Pilz-Katastrophe mit Liam Neeson.

Dead of Winter – Eisige Stille: Überlebenskampf. Die Witwe Barb reist in den tief verschneiten Norden Minnesotas, dorthin, wo ihr Leben einst begann – und wo es nun in gewisser Weise enden soll. Beim Eisfischen hatte sie mit ihrem Mann die Verbindung für ein ganzes Leben beschlossen. Nun will sie seine Asche verstreuen. Doch aus der stillen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
2 min.
Sie wandern wieder: Auf den Straßen auf Kröten achten
Gefährliche Reise: Jedes Jahr sterben Tausende Amphibien auf Straßen während ihrer Wanderung zu den Laichgewässern.
Steigen nach dem Winter die Temperaturen, machen sich in feuchten Nächten Kröten, Frösche und Molche auf den Weg zu ihren Laichplätzen. Autofahrer sollten auch im eigenen Interesse vorsichtig sein.
04.02.2026
4 min.
Diese Filme starten jetzt im Kino: „Return to Silent Hill“, „No Other Choice“ und „Der Schimmelreiter“
Im trüben Spiegel sieht James Sunderland (Jeremy Irvine) nicht nur sich selbst. „Return to Silent Hill“ ist laut Kritikermeinung kein leicht konsumierbarer Genrebeitrag, sondern ein psychologischer Abstieg in Erinnerung und Schuld, der verstörend sei.
Psychologischer Horror, eine bittere Kapitalismussatire und ein neu erzählter Literaturklassiker im Zeichen des Klimawandels: Diese drei Filme starten in dieser Woche neu im Kino.
epd
17.02.2026
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
14.01.2026
4 min.
Neue Filme im Kino: Satire, Thriller und Horror
Friedrich Mücke, Christoph Maria Herbst und Hape Kerkeling (von links) in „Extrawurst“. Die aus Berlin zugezogene Melanie (Anja Knauer) meint es gut und will in ihrem neuen Provinztennisclub einen separaten Grill für das einzig türkischstämmige Mitglied Erol anschaffen. Da ist der Streit programmiert.
Die aktuellen Starts „Extrawurst“, „The Housemade“ und „28 Years Later: The Bone Temple“ reichen von bissiger Gesellschaftskomödie über wendungsreichen Psychothriller bis zu düsterem Apokalypse-Kino.
André Wesche
08:00 Uhr
2 min.
Heidenheim-Boss mit klarem Bekenntnis auch bei Abstieg
Der 1. FC Heidenheim und sein Vereinschef Holger Sanwald erleben eine sportlich schwere Zeit.
Die Lage des 1. FC Heidenheim im Bundesliga-Keller ist prekär. Doch auch bei einem Abstieg würde Clubchef Sanwald nicht das machen, was sonst woanders in solchen Fällen oft passiert.
Mehr Artikel