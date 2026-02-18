Emma Thompson kämpft im Schnee: Drei neue Kinofilme zwischen Thriller, Horror und Apokalypse

Kultur
In „Dead of Winter“ wird Emma Thompson zur Überlebenskämpferin. „Dust Bunny“ verbindet Fantasie mit düsterem Horror, und „Cold Storage“ entfesselt eine Pilz-Katastrophe mit Liam Neeson.
Dead of Winter – Eisige Stille: Überlebenskampf. Die Witwe Barb reist in den tief verschneiten Norden Minnesotas, dorthin, wo ihr Leben einst begann – und wo es nun in gewisser Weise enden soll. Beim Eisfischen hatte sie mit ihrem Mann die Verbindung für ein ganzes Leben beschlossen. Nun will sie seine Asche verstreuen. Doch aus der stillen...
