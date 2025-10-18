Erfolgs-Ausstellung zur Wismut-Kunst: Wie die „Sonnensucher“ die Frauen vergruben

Noch bis 26. Oktober zeigt die großartige Schau in der Historischen Baumwollspinnerei unser ambivalentes Verhältnis zum Bergbau und seiner quasireligiösen Tradition - mit spannenden Einsichten.

Zuerst fällt Alexandra Müller-Jontschewa nur auf, weil sie eine Frau ist unter all den „Sonnensuchern“ in Zwickau. Eine, die „ihren Mann steht“ – weil sie als Malerin eben Dinge malt, die auch Männer für die Wismut gemalt haben: Bergmänner, Funktionäre, Haldenlandschaften, den üblichen Heroismus im Kohledreck. Die Bulgarin hatte... Zuerst fällt Alexandra Müller-Jontschewa nur auf, weil sie eine Frau ist unter all den „Sonnensuchern“ in Zwickau. Eine, die „ihren Mann steht“ – weil sie als Malerin eben Dinge malt, die auch Männer für die Wismut gemalt haben: Bergmänner, Funktionäre, Haldenlandschaften, den üblichen Heroismus im Kohledreck. Die Bulgarin hatte...