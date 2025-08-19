Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Erschlagen von Kunst: Warum sind viele Ausstellungen so wenig zugänglich?

Besucher der Chemnitzer „Begehungen“ am Lieblingsmotiv „Loch im Kühlturm“ im Heizkraftwerk Chemnitz Nord. Von der dortigen Klanginstallation „Aural Dissipation“ von Valeria Zane und Victor Nebbiolo di Castri bekam man dabei eher weniger mit. Bild: Toni Söll
Besucher der Chemnitzer „Begehungen“ am Lieblingsmotiv „Loch im Kühlturm“ im Heizkraftwerk Chemnitz Nord. Von der dortigen Klanginstallation „Aural Dissipation“ von Valeria Zane und Victor Nebbiolo di Castri bekam man dabei eher weniger mit. Bild: Toni Söll
Kultur
Erschlagen von Kunst: Warum sind viele Ausstellungen so wenig zugänglich?
Von Tim Hofmann
Museen sollten Begegnungsorte sein. Dazu müssten sie mehr öffnen als nur ihre Türen. Warum aber halten sie ihre Werke in Bildungsbürger-Tradition für Uneingeweihte oft verschlossen? Eine Betrachtung.

Zur Urlaubszeit war es wieder soweit: Getrieben von Erkenntnisdurst und Erbauungsstau strömen Menschenmassen in berühmte Museen, zu den spektakulärsten Schätzen der Menschheit. Einmal muss man schließlich vor der „Mona Lisa“ stehen, der „Nofretete“ oder der „Nachtwache“ – in der Aura einer Kunst, die so offenkundig die ganze...
Mehr Artikel