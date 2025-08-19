Erschlagen von Kunst: Warum sind viele Ausstellungen so wenig zugänglich?

Museen sollten Begegnungsorte sein. Dazu müssten sie mehr öffnen als nur ihre Türen. Warum aber halten sie ihre Werke in Bildungsbürger-Tradition für Uneingeweihte oft verschlossen? Eine Betrachtung.

Zur Urlaubszeit war es wieder soweit: Getrieben von Erkenntnisdurst und Erbauungsstau strömen Menschenmassen in berühmte Museen, zu den spektakulärsten Schätzen der Menschheit. Einmal muss man schließlich vor der „Mona Lisa" stehen, der „Nofretete" oder der „Nachtwache" – in der Aura einer Kunst, die so offenkundig die ganze...