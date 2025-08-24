Erst wischen, dann bereuen: Warum wir ständig online sind

Ständig erreichbar, immer informiert. Smartphones sind aus dem Alltag kaum wegzudenken. Doch sie fordern viel: Aufmerksamkeit, Zeit, Energie. Wer hat die Kontrolle - wir oder unser Handy?

Beep Beep Beep. Sieben Uhr morgens. Erster Griff zum Handy. Zunächst nur, um den Alarm meines Weckers auszuschalten. Statt direkt aufzustehen, bleibe ich noch ein paar Minuten liegen. Zweiter Griff zum Handy. Eigentlich will ich nur schnell ein paar Nachrichten auf Whatsapp beantworten. Doch dann bekomme ich eine Instagram-Benachrichtigung. Eine...