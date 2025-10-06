Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • „Falstaff“ feiert Premiere in Dresdner Semperoper: Zwischen Verständnis und Wärme

Nicola Alaimo als Sir John Falstaff in der Inszenierung "Falstaff" an der Dresdner Semperoper.
Nicola Alaimo als Sir John Falstaff in der Inszenierung "Falstaff" an der Dresdner Semperoper. Bild: Semperoper Dresden/Jochen Quast
Nicola Alaimo als Sir John Falstaff in der Inszenierung "Falstaff" an der Dresdner Semperoper.
Nicola Alaimo als Sir John Falstaff in der Inszenierung "Falstaff" an der Dresdner Semperoper. Bild: Semperoper Dresden/Jochen Quast
Kultur
„Falstaff“ feiert Premiere in Dresdner Semperoper: Zwischen Verständnis und Wärme
Von Christian Schmidt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die erste Premiere in der Semperoper ist gleich ein musikalischer wie szenischer Glücksfall: Warum Verdis Spätwerk „Falstaff“ eine Fahrt nach Dresden unbedingt lohnt.

Was für ein Spaß! Auf der Opernbühne müssen‘s nicht immer Weltschmerz und Liebestragödie sein – gerade im bittersüßen Spottgelächter liegt Wahres, allzu Menschliches, auch Tröstliches. Dass ein geiler alter Suffkopp mehreren Frauen gleichlautende Liebesbriefe schickt und sich dann von ihnen zum Narren halten lassen muss, ist eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:10 Uhr
2 min.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
30.06.2025
4 min.
Premiere für „Vice Versa“ an der Semperoper: Getanztes Philosophieren
Joseph Ducille in „November“ an der Semperoper.
Ein Tanzabend begeistert in Dresden zum Spielzeitende mit zwei Stücken international renommierter Choreografen
Joachim Lange
01.10.2025
5 min.
Männer, Gewalt und deutsche Geschichte: Sabine Ebert spricht über ihr neues Buch „Das Ende der Welt“
Sabine Ebert.
Sachsens Bestsellerautorin legt Anfang November den zweiten Teil ihrer „Silberbaum“-Trilogie vor. Im Gespräch mit der „Freien Presse“ verrät sie erste Details
Ute Krebs
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
11:09 Uhr
2 min.
Kabinett beschließt Entwurf für neues Bundespolizeigesetz
Mit dem neuen Bundespolizeigesetz werden die Befugnisse der Bundespolizei deutlich ausgeweitet.
Die Bundespolizei soll neue Kompetenzen bekommen. Dabei geht es unter anderem um Drohnenabwehr. Aber auch Abschiebungen sind Thema.
Mehr Artikel