„Falstaff“ feiert Premiere in Dresdner Semperoper: Zwischen Verständnis und Wärme

Kultur
Die erste Premiere in der Semperoper ist gleich ein musikalischer wie szenischer Glücksfall: Warum Verdis Spätwerk „Falstaff“ eine Fahrt nach Dresden unbedingt lohnt.
Was für ein Spaß! Auf der Opernbühne müssen‘s nicht immer Weltschmerz und Liebestragödie sein – gerade im bittersüßen Spottgelächter liegt Wahres, allzu Menschliches, auch Tröstliches. Dass ein geiler alter Suffkopp mehreren Frauen gleichlautende Liebesbriefe schickt und sich dann von ihnen zum Narren halten lassen muss, ist eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.