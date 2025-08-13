Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Familiengeheimnisse und ein tödliches Ritual

Mit reichlich Opulenz, aber kaum Tiefgang: Suzanne Lindon (links) als Adèle und Sara Giraudeau als Odette in einer Szene aus dem Film „Die Farben der Zeit“.
Mit reichlich Opulenz, aber kaum Tiefgang: Suzanne Lindon (links) als Adèle und Sara Giraudeau als Odette in einer Szene aus dem Film „Die Farben der Zeit“.
Kultur
Familiengeheimnisse und ein tödliches Ritual
Redakteur
Von DPA, Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neu im Kino: Mit „Die Farben der Zeit“ und „Bring Her Back“ entführen Regisseur Cédric Klapisch ins 19. Jahrhundert und die Philippou-Brüder in einen wirklich fiesen Albtraum.

Die Farben der Zeit. Kuriose Familiensuche durch Paris – Regisseur Cédric Klapisch entführt in seinem neuen Film fast märchenhaft zwischen ausgehendem 19. Jahrhundert und der Gegenwart. Ausgangspunkt ist ein baufälliges Haus in der Normandie, das einem Einkaufszentrum mit Parkplatz weichen soll. Rund dreißig Erben sind gefordert, gemeinsam...
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
23.07.2025
4 min.
Neu im Kino: Pedro Pascal wird zu „Mister Fantastic“ in „The Fantastic Four: First Steps“
Pedro Pascal in seiner Rolle als „Mister Fantastic“ in der Szene des Films „The Fantastic Four: First Steps“. Marvels
In „The Life of Chuck“ wird das Leben eines unscheinbaren Buchhändlers zum Rätsel. Außerdem neu im Kino: „Memoiren einer Schnecke“, eine Animationsgeschichte über Verlust, Freundschaft und Mut.
DPA
08:50 Uhr
4 min.
Knallweiche Welle in Bonbonfarbe: So war Purple Disco Machine in Chemnitz
Super Stimmung in Chemnitz: Purple Disco Machine auf dem Theaterplatz.
Sachsens Superstar ließ auf dem Theaterplatz der Kulturhauptstadt am Freitagabend ein elegant-eigenes Retro-Tanzfest erblühen.
Tim Hofmann
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
30.07.2025
4 min.
Neu im Kino: Liam Neeson stolpert als Frank Drebin Jr. durch das Chaos der „Nackten Kanone“
Der Komödienklassiker „Die nackte Kanone“ lebt als Remake mit Liam Neeson (Bild) und Pamela Anderson wieder auf. Mit altbekannten Slapstick-Elementen, absurdem Humor und einem starken Ensemble setzt die Neuauflage auf moderne Comedy mit Hommage an das Original.
Außerdem neu im Kino: In „Wilma will mehr“ flüchtet eine Ostdeutsche vor Job- und Liebeskrise nach Wien sowie „Rave On“ – ein DJ taumelt durch eine Nacht voller Beats, Rausch und Selbstzweifel.
DPA
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
Mehr Artikel