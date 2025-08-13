Familiengeheimnisse und ein tödliches Ritual

Neu im Kino: Mit „Die Farben der Zeit“ und „Bring Her Back“ entführen Regisseur Cédric Klapisch ins 19. Jahrhundert und die Philippou-Brüder in einen wirklich fiesen Albtraum.

Die Farben der Zeit. Kuriose Familiensuche durch Paris – Regisseur Cédric Klapisch entführt in seinem neuen Film fast märchenhaft zwischen ausgehendem 19. Jahrhundert und der Gegenwart. Ausgangspunkt ist ein baufälliges Haus in der Normandie, das einem Einkaufszentrum mit Parkplatz weichen soll. Rund dreißig Erben sind gefordert, gemeinsam...