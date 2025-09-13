Fedor Holz: Der Poker-Millionär über Vertrauen, Verluste und Erfolg

Er gewann Millionen am Pokertisch – doch für Fedor Holz zählen andere Werte. Im Interview spricht er über „Fake Tells“, echte Freundschaften und warum Poker für ihn mehr ist als ein Glücksspiel.

Freie Presse: Ich muss Sie gleich mit einer typischen Pokerfrage „überfallen": Wenn man Sie beim Pokern beobachtet, wirkt Ihr Gesicht völlig „unlesbar". Senden Sie manchmal auch absichtlich falsche Signale, um den Gegner zu verwirren?