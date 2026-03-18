Fetzt in dieser Woche: Autokino-Knutscherei, Helm auf mit Sandra Hüller, Kulturschock im Ohr und Serienmarathon mit Kai Schumann

Kultur
„Der Astronaut – Project Hail Mary“ klingt wie Astronomieunterricht, nur mit Weltuntergang. Ryan Gosling wacht Lichtjahre weit weg von der Erde auf, ohne Erinnerung, aber mit dezentem Problem: Die Sonne macht schlapp, bitte schnell retten. Zum Glück steht Sandra Hüller als knallharte Projektchefin bereit – die Frau, die wir jede Woche...
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