MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Fetzt in dieser Woche: Autokino-Knutscherei, Helm auf mit Sandra Hüller, Kulturschock im Ohr und Serienmarathon mit Kai Schumann

Diese Woche fetzt es mit Autokino-Knutscherei, Helm auf mit Sandra Hüller, Kulturschock im Ohr und Serienmarathon mit Kai Schumann.
Diese Woche fetzt es mit Autokino-Knutscherei, Helm auf mit Sandra Hüller, Kulturschock im Ohr und Serienmarathon mit Kai Schumann. Collage: Cat Morley/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa, Greta Baumann, Annette Etges/Archiv, Thomas Michel, FP
Ryan Gosling und Sandra Hüller zur Premiere des Films „Der Astronaut - Project Hail Mary“.
Ryan Gosling und Sandra Hüller zur Premiere des Films „Der Astronaut - Project Hail Mary“. Foto: Cat Morley/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Im neuen MDR-Podcast „Kulturschock“ widmet sich Host Hendrik Bolz (Foto) mit seinem Gast jeweils einem aktuellen kulturellen Phänomen.
Im neuen MDR-Podcast „Kulturschock“ widmet sich Host Hendrik Bolz (Foto) mit seinem Gast jeweils einem aktuellen kulturellen Phänomen. Foto: Greta Baumann
Kai Schumann spielt in einer neuen Serie in der ARD den Ex, der für Gefühlschaos sorgt.
Kai Schumann spielt in einer neuen Serie in der ARD den Ex, der für Gefühlschaos sorgt. Foto: Annette Etges/Archiv
American Way of Life an der Kober: Das Autokino.
American Way of Life an der Kober: Das Autokino. Foto: Thomas Michel
Diese Woche fetzt es mit Autokino-Knutscherei, Helm auf mit Sandra Hüller, Kulturschock im Ohr und Serienmarathon mit Kai Schumann.
Diese Woche fetzt es mit Autokino-Knutscherei, Helm auf mit Sandra Hüller, Kulturschock im Ohr und Serienmarathon mit Kai Schumann. Collage: Cat Morley/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa, Greta Baumann, Annette Etges/Archiv, Thomas Michel, FP
Ryan Gosling und Sandra Hüller zur Premiere des Films „Der Astronaut - Project Hail Mary“.
Ryan Gosling und Sandra Hüller zur Premiere des Films „Der Astronaut - Project Hail Mary“. Foto: Cat Morley/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Im neuen MDR-Podcast „Kulturschock“ widmet sich Host Hendrik Bolz (Foto) mit seinem Gast jeweils einem aktuellen kulturellen Phänomen.
Im neuen MDR-Podcast „Kulturschock“ widmet sich Host Hendrik Bolz (Foto) mit seinem Gast jeweils einem aktuellen kulturellen Phänomen. Foto: Greta Baumann
Kai Schumann spielt in einer neuen Serie in der ARD den Ex, der für Gefühlschaos sorgt.
Kai Schumann spielt in einer neuen Serie in der ARD den Ex, der für Gefühlschaos sorgt. Foto: Annette Etges/Archiv
American Way of Life an der Kober: Das Autokino.
American Way of Life an der Kober: Das Autokino. Foto: Thomas Michel
Kultur
Fetzt in dieser Woche: Autokino-Knutscherei, Helm auf mit Sandra Hüller, Kulturschock im Ohr und Serienmarathon mit Kai Schumann
Von Nicole Jähn, Josua Gerner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören
„Der Astronaut – Project Hail Mary“ klingt wie Astronomieunterricht, nur mit Weltuntergang. Ryan Gosling wacht Lichtjahre weit weg von der Erde auf, ohne Erinnerung, aber mit dezentem Problem: Die Sonne macht schlapp, bitte schnell retten. Zum Glück steht Sandra Hüller als knallharte Projektchefin bereit – die Frau, die wir jede Woche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
4 min.
Neben Ryan Gosling und Sandra Hüller in „Der Astronaut – Project Hail Mary“ WM-Doku 1990 und „Mein Freund Barry“ im Kino
Ryan Gosling als Astronaut Ryland Grace und Sandra Hüller als Wissenschaftlerin Eva Stratt in „Der Astronaut – Project Hail Mary“. Der Film erinnert teilweise an Steven Spielbergs Klassiker „E.T.“ oder „Unheimliche Begegnung der dritten Art“.
Ein ungewöhnliches Buddy-Movie im Weltall, Erinnerungen an den deutschen WM-Triumph von 1990 und eine rührende Geschichte über den Lawinenhund Barry: Drei neue Filme starten im Kino.
DPA
30.01.2026
3 min.
Fetzt in dieser Woche: Hörspiel mit Filmstar Sandra Hüller, Go-Trabi-Go-Vibes und Songs im Kerzenlicht
Was in dieser Woche fetzt.
Wie schwer ist der Verzicht auf Alkohol wirklich? Das Hörspiel „Polly – Leben ohne Alkohol“ mit Sandra Hüller zeigt den harten Weg der Protagonistin. Songs im Kerzenlicht, Wolfgang Stumph und Bianca Heinicke alias „BibisBeautyPalace“ – das sind unsere neuen Fetzt-Tipps.
Maurice Querner, Lio Asal, Nicole Jähn
17:09 Uhr
2 min.
Überfall: Deutsche stechen auf Landsmann in Palma ein
Ein deutscher Tourist ist auf Mallorca von zwei ebenfalls deutschen Angreifern bei einem Raubüberfall mit einem Messer verletzt worden. (Archiv-Bild)
20 Zentimeter Schnittwunde, geraubtes Bargeld und schnelle Festnahme: Was das Opfer über den brutalen Überfall und die Reaktion der Polizei auf Mallorca berichtet.
17.03.2026
4 min.
„Stumme Anrufe“: Darum warnt das LKA Sachsen jetzt vor dieser Masche
Wenn das eigene Handy klingelt, sich dann aber am anderen Ende niemand meldet, ist Vorsicht geboten.
Das Telefon klingelt, aber niemand ist dran, wenn man sich meldet. Das Landeskriminalamt Sachsen warnt: Oft sind diese Anrufe Teil einer mehrstufigen Betrugsmasche. So können sich Verbraucher dagegen schützen.
Jürgen Becker
17:08 Uhr
2 min.
Zwickauer Mauritius Brauerei meldet Insolvenz an
Die Zwickauer Brauerei Mauritius hat Insolvenz angemeldet.
Das Traditionsunternehmen wird nun zunächst durch einen Insolvenzverwalter geführt. Die Insolvenz geschieht vor dem Hintergrund sinkender Absatzzahlen für Sachsens Brauereien.
11:30 Uhr
2 min.
Mauritius-Brauerei in Zwickau hat Insolvenz angemeldet
Die Mauritius-Brauerei in Zwickau hat Insolvenz angemeldet.
Die alteingesessene Brauerei hat beim Amtsgericht Insolvenz angemeldet. Erst kürzlich war die Firma mit einem neuen Bier für die Handelskette Rewe an den Start gegangen.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel