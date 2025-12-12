MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Fetzt in dieser Woche: Zum Lesen, zum Anschauen, zum Feiern

Bild: Collage: Imago, A. Leischner, O. Killig/ FP
Die Journalistin Gilda Sahebi und ihr neues Buch „Verbinden statt spalten: Eine Antwort auf die Politik der Polarisierung“.
Die Journalistin Gilda Sahebi und ihr neues Buch „Verbinden statt spalten: Eine Antwort auf die Politik der Polarisierung“. Bild: Collage: Imago/O. Patlai
Joshua Dahmen (v. l.), Ute Menzel und Hanif Idris mit „O Tannenbaum schon wieder“.
Joshua Dahmen (v. l.), Ute Menzel und Hanif Idris mit „O Tannenbaum schon wieder“. Bild: André Leischner
Am 13. Dezember findet die Partynacht im Atomino (im Bild), Transit und Weltecho statt.
Am 13. Dezember findet die Partynacht im Atomino (im Bild), Transit und Weltecho statt. Bild: Mark Frost
Ein Blick in die Ausstellung „Herkules – Held und Antiheld“.
Ein Blick in die Ausstellung „Herkules – Held und Antiheld“. Bild: Oliver Killig
Bild: Collage: Imago, A. Leischner, O. Killig/ FP
Die Journalistin Gilda Sahebi und ihr neues Buch „Verbinden statt spalten: Eine Antwort auf die Politik der Polarisierung“.
Die Journalistin Gilda Sahebi und ihr neues Buch „Verbinden statt spalten: Eine Antwort auf die Politik der Polarisierung“. Bild: Collage: Imago/O. Patlai
Joshua Dahmen (v. l.), Ute Menzel und Hanif Idris mit „O Tannenbaum schon wieder“.
Joshua Dahmen (v. l.), Ute Menzel und Hanif Idris mit „O Tannenbaum schon wieder“. Bild: André Leischner
Am 13. Dezember findet die Partynacht im Atomino (im Bild), Transit und Weltecho statt.
Am 13. Dezember findet die Partynacht im Atomino (im Bild), Transit und Weltecho statt. Bild: Mark Frost
Ein Blick in die Ausstellung „Herkules – Held und Antiheld“.
Ein Blick in die Ausstellung „Herkules – Held und Antiheld“. Bild: Oliver Killig
Kultur
Fetzt in dieser Woche: Zum Lesen, zum Anschauen, zum Feiern
Von Caspar Leder, Katharina Leuoth, Oleksandra Patlai
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Chemnitz wird gefeiert, im Theater Plauen-Zwickau über Weihnachten debattiert, auf der Couch gelesen und im Dresdner Zwinger gibt es eine Herkules-Sonderausstellung. Vier Kulturtipps.

Die Gesellschaft ist gespalten. Diesen Satz hören und lesen wir zurzeit immerfort. Aber was heißt das eigentlich? Und stimmt es? Fragen wie diesen geht die Journalistin Gilda Sahebi in ihrem neuen Buch „Verbinden statt spalten: Eine Antwort auf die Politik der Polarisierung“ nach. Darin nimmt sie die Politik, aber auch die Medien in die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
10:30 Uhr
2 min.
In Meerane rattern die Kettensägen: Wie lange Teile des Schillerparks für Spaziergänger tabu sind
Die Wege oberhalb des Gondelteiches präsentieren sich nach der Forstmaßnahme im schlechten Zustand.
Neben Birken und Pappeln werden auch Eichen und Buchen gefällt - insgesamt rund 800 Festmeter. Auch nach dem Abschluss der aktuellen Maßnahme lauert weiter eine Gefahr.
Holger Frenzel
14.11.2025
4 min.
Fetzt in dieser Woche: Vier Kulturtipps zum Drinnen- und Dranbleiben im November
Der November ist mal wieder zuverlässig grau und neblig? Kein Grund, unnötig rauszugehen. Wir haben vier Tipps, mit denen Drinnenbleiben noch mehr Spaß macht: süße Baby-Eulen, einen Weihnachtsbaum, der nicht nadelt, ein Buch über ein leuchtendes Stück DDR-Geschichte und Jazz fürs Sofa.
Nicole Jähn, Johanna Eisner, Caspar Leder
19.11.2025
4 min.
Sechs Chemnitzer Clubs, eine Nacht und die Chance auf ein goldenes Ticket
Drei Vertreter und Vertreterinnen von drei Clubs: Christian Jöst (Lokomov), Maria LLera Perez (Atomino) und Isabel Horn (Weltecho).
Atomino, Weltecho, Transit, Lokomov, No-Nation und Aaltra: Diese Clubs ziehen am Samstag an einem Strang. Zum „United Club Festival“ soll es überall richtig voll werden. Die Clubkultur der Stadt rückt zusammen.
Denise Märkisch
10:29 Uhr
2 min.
Seen im Nordosten Sachsens öffnen dauerhaft für Boote
Auf dem Geierswalder See dürfen nun auf weiteren Flächen Boote fahren. (Archivbild)
Ab sofort dürfen Boote auf weiteren Flächen des Geierswalder und des Partwitzer Sees nahe Hoyerswerda fahren. Es gibt aber auch Ausnahmen.
11.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel