  • Fragen wie diese müssen wir uns endlich zutrauen: Warum brauchen wir überhaupt Rente?

Bild: Sina Schuldt/dpa
Meinung
Kultur
Fragen wie diese müssen wir uns endlich zutrauen: Warum brauchen wir überhaupt Rente?
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rente, Bildung und Gesundheit: Warum man die nötigen Änderungen nicht nur wollen, sondern auch konkrete Vorstellungen von ihnen zulassen muss.

Karl Lagerfeld hat die Rente einmal als den „größten Albtraum“ bezeichnet: Sein Arbeitsvertrag mit dem Modehaus Chanel lief auf Lebenszeit. Er liebte, was er tat. „Ich bin nicht davon überzeugt, dass es eine gute Sache ist, wenn Leute die Rente als Perspektive und Ziel haben“, erklärte Lagerfeld einmal in einem Interview: „Außer,...
