  • Freistaat will ein Jahr lang Tacheles reden: 2026 wird das „Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen“ gefeiert

Ministerin Barbara Klepsch und Küf Kaufmann, Vorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinde Leipzig, enthüllten die in Seiffen produzierte Chanukkia, den neunarmigen Leuchter, die das Jahr der jüdischen Kultur begleiten wird.
Cartoons von Ben Gershon werden auch zur Eröffnung des „Jahres der jüdischen Kultur in Sachsen“ in Chemnitz am Sonntag im Smac zu sehen sein.
Die Künstler Eliana Pliskin Jacobs und Samuel Seifert aus Leipzig musizierten zur Pressekonferenz im Vorfeld des „Jahres der jüdischen Kultur in Sachsen“.
Cartoons von Ben Gershon werden auch zur Eröffnung des „Jahres der jüdischen Kultur in Sachsen“ in Chemnitz am Sonntag im Smac zu sehen sein.
Die Künstler Eliana Pliskin Jacobs und Samuel Seifert aus Leipzig musizierten zur Pressekonferenz im Vorfeld des „Jahres der jüdischen Kultur in Sachsen“.
Kultur
Freistaat will ein Jahr lang Tacheles reden: 2026 wird das „Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen“ gefeiert
Von Matthias Zwarg
Nahezu 400 Veranstaltungen in Städten und auch im ländlichen Raum stehen auf dem Programm, darunter Ausstellungen, Konzerte, Gesprächsformate und Festivals. Und: Es soll mehr Sachlichkeit in die Diskurse einziehen.

Miteinander Tacheles reden heißt, einander die Wahrheit zu sagen. Der Begriff kommt aus dem Jiddischen, bedeutet „Ziel“, „Zweck“ oder „Ergebnis“, also ohne Umschweife, auch bei unangenehmen Themen, auf ein Ergebnis hin zu diskutieren. Dass sich der Begriff auch hier eingebürgert hat, verweist schon auf die Gegenwärtigkeit jüdischer...
