Freistaat will ein Jahr lang Tacheles reden: 2026 wird das „Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen“ gefeiert

Nahezu 400 Veranstaltungen in Städten und auch im ländlichen Raum stehen auf dem Programm, darunter Ausstellungen, Konzerte, Gesprächsformate und Festivals. Und: Es soll mehr Sachlichkeit in die Diskurse einziehen.

Miteinander Tacheles reden heißt, einander die Wahrheit zu sagen. Der Begriff kommt aus dem Jiddischen, bedeutet „Ziel", „Zweck" oder „Ergebnis", also ohne Umschweife, auch bei unangenehmen Themen, auf ein Ergebnis hin zu diskutieren. Dass sich der Begriff auch hier eingebürgert hat, verweist schon auf die Gegenwärtigkeit jüdischer...