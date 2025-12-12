Fröhlich statt nur froh: Die wärmsten Weihnachtslieder fürs Fest!

Kultur
Weihnachtslieder können auch ganz schön runterziehen. Das muss aber nicht sein: Mittlerweile gibt es genügend Songs, die vor positiver Festfreude nur so vibrieren!
Ob wir wollen oder nicht: Bekannte Weihnachtslieder versetzen uns zuverlässig in Feststimmung. Nicht, weil sie unserer Feststimmung entsprechen: In den Texten geht es schließlich in bewährt protestantischer Art oft karg, kalt und freudlos zu. Gelebt werden soll schließlich erst nach dem Tod! „Welt ging verloren“ heißt es daher im...
