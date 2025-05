Geburtstag im Barockhimmel: Freiberger Kammerchor „A-cappella“ feiert 35-jähriges Bestehen mit Johann Sebastian Bach

Berühmte H-Moll-Messe des Barockmeisters erklingt mit frischer Anmutung und beschwingter Präzision als säkulares Konzertvergügen in der Nikolaikirche.

„Gib uns Frieden“: Als das „Dona nobis pacem“ verklingt, das Johann Sebastian Bachs berühmtes letztes Vokalgroßwerk beschließt, hält Dirigent Peter Kubisch noch wenige Sekunden die Stille. Dann tobt eine Welles des Applauses in Richtung Bühne: All die Spannung und das Glück der letzen einhundert Minuten finden ihren Ausdruck in...