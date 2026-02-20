Goldenes Gestern, schlimmes Morgen? Wir brauchen dringend wieder Zukunftsvisionen als gemeinsamen Antrieb

Kultur
Unsere Vorstellungen von der Zukunft sind in den Krisen der letzten Jahre gestorben: Weder Markt noch Marx können noch ausreichend motivieren. Wir brauchen dringend Ideen, wo wir gemeinsam hinwollen!
Weißt du noch, wie‘s früher war? Damals war nicht alles schlecht! So oder ähnlich summt der Zeitgeist vor sich hin – „Hipp, hipp, hurra!“ einem jeden Jubiläum! „Es war einmal“, einst Standardanfang der Grimm‘schen Märchen, ist zur beliebtesten Form der Erzählung geworden. Geschichte dient als Konservendose für eine...
