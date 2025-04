Großer deutscher Theatermann: Wolfgang Engel ist tot

Seine Inszenierungen im Dresden der 1980er-Jahre machten Wolfgang Engel in ganz Deutschland populär.

Im Dresden der 1980er-Jahre pilgerten Theaterfans aus der gesamten DDR nach Dresden, um seine Inszenierungen am Staatsschauspiel zu sehen: Wolfgang Engel. Am Freitag ist der große deutsche Theatermann nun im Alter von 81 Jahren gestorben, wie am Samstag das Schauspiel Leipzig bekanntgab. Hier wirkte er als Intendant von 1995 bis 2008.