„Hier wird Bier getrunken“: Warum ist man ein Problem, wenn man keinen Alkohol trinkt?

Zehn Liter reinen Alkohol nimmt jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr zu sich, Studien zufolge trinken zehn Prozent regelmäßig „riskante Mengen“. Unser Autor provoziert, weil er nie Alkohol trinkt. Wieso denn bloß?

Um das vorwegzuschicken: Ich habe nichts gegen Alkohol. Wer es schafft, im bewusst gesteuerten Rausch keinem Außenstehenden zu schaden, mag sich dem von mir aus hingeben: Das ist Freiheit. Auch die Tatsache, dass das Zellgift selbst in kleinen Mengen unserem Organismus abträglich ist, soll hier keine Rolle spielen. Auch das muss jeder selbst...