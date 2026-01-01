MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • „Hier wird Bier getrunken“: Warum ist man ein Problem, wenn man keinen Alkohol trinkt?

Bild: IMAGO/Zoonar
Bild: IMAGO/Zoonar
Meinung
Kultur
„Hier wird Bier getrunken“: Warum ist man ein Problem, wenn man keinen Alkohol trinkt?
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zehn Liter reinen Alkohol nimmt jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr zu sich, Studien zufolge trinken zehn Prozent regelmäßig „riskante Mengen“. Unser Autor provoziert, weil er nie Alkohol trinkt. Wieso denn bloß?

Um das vorwegzuschicken: Ich habe nichts gegen Alkohol. Wer es schafft, im bewusst gesteuerten Rausch keinem Außenstehenden zu schaden, mag sich dem von mir aus hingeben: Das ist Freiheit. Auch die Tatsache, dass das Zellgift selbst in kleinen Mengen unserem Organismus abträglich ist, soll hier keine Rolle spielen. Auch das muss jeder selbst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
17:54 Uhr
3 min.
Rund 40 Tote nach Feuer bei Silvesterparty in der Schweiz
Anwohner und Touristen stehen nach dem verheerenden Feuer unter Schock.
Schock und Bestürzung sind groß nach dem verheerenden Feuer bei einer Silvesterparty in einem Schweizer Skiort. Die Behörden geben weitere Details bekannt.
18:00 Uhr
4 min.
In diesem Chemnitzer Tattoo-Studio ist alles ein bisschen anders – und auch rosa
Benjamin Strauß ist der neue Tätowierer in der Stadt.
Benjamin Strauß stammt aus Sachsen. Jahrelang lebte er aber in Berlin und später in Leipzig. Der Tätowierer entschied sich nun bewusst für Chemnitz. Und in seinem Studio auf der Bernsdorfer Straße will er einen sicheren Raum schaffen. Ein Besuch bei „Love Grandma Tattoo“.
Denise Märkisch
Von Tim Hofmann
6 min.
12.12.2025
6 min.
Fragen wie diese müssen wir uns endlich zutrauen: Warum brauchen wir überhaupt Rente?
Redakteur
Rente, Bildung und Gesundheit: Warum man die nötigen Änderungen nicht nur wollen, sondern auch konkrete Vorstellungen von ihnen zulassen muss.
Tim Hofmann
15.12.2025
4 min.
Im ehemaligen Milchladen: Erzgebirger verkauft handgemachte Liköre in Chemnitz
Roy Walter Stein in seinem Geschäft „The Distillery“ auf der Reitbahnstraße.
Zwölf Jahre lang arbeitete Roy Walter Stein als Architekt. Dann musste eine Veränderung her. Schon länger verkauft er erzgebirgische Spirituosen. Für Events hat er nun einen Raum in Chemnitz.
Elisa Leimert
31.12.2025
1 min.
Deutlich unter Wunschpreis: Wohnhaus im Vogtland verkauft
Das kommunale Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck ist für 62.000 Euro an einen Münchner verkauft worden.
Der Gemeinderat Triebel hat mehrheitlich entschieden, das Gebäude Ringweg 4 in Posseck zu veräußern - für 30 Prozent weniger als beschlossen.
Ronny Hager
18:00 Uhr
5 min.
Roland Kaiser, Wanderfestival, Sächsischer Familientag: Darauf freut sich das Erzgebirge 2026
Roland Kaiser kommt 2026 wieder auf die Waldbühne Schwarzenberg.
Das Erzgebirge im Festfieber: von besonderen Jubiläen bis zu internationalen Events. 2026 wird ein Jahr der Highlights. Welche Veranstaltungen sollten sich die Erzgebirger nicht entgehen lassen?
unseren Redakteuren
Mehr Artikel