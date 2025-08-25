Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Höhepunkt zur Kulturhauptstadt: Bodo Ramelow frischt in Chemnitz das Vermächtnis von Star-Autor Stefan Heym auf

Stefan Heym 2001 auf dem Chemnitzer Theaterplatz.
Stefan Heym 2001 auf dem Chemnitzer Theaterplatz. Bild: Uwe Meinhold/ddp/Archiv
Stefan Heym 2001 auf dem Chemnitzer Theaterplatz.
Stefan Heym 2001 auf dem Chemnitzer Theaterplatz. Bild: Uwe Meinhold/ddp/Archiv
Kultur
Höhepunkt zur Kulturhauptstadt: Bodo Ramelow frischt in Chemnitz das Vermächtnis von Star-Autor Stefan Heym auf
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kulturhauptstadt zieht im Herbst einen ihrer trefflichsten Pfeile aus dem Köcher: Vom 12. bis 14. September gibt es eine „Heym-Reise“ zum gewichtigsten Schriftsteller der Stadt.

Allein seine Biografie ist spannender als so mancher Roman – und dazu ist sie auch noch an zahllosen Punkten verblüffend eng mit dem Heute wie dem Hier verbunden: Stefan Heym hat von Chemnitz aus einen bemerkenswerten Lebensbogen durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts gespannt und seine Gedanken dazu auch immer wieder in schlicht fabelhafte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
20.08.2025
4 min.
Neu im Kino: Pedro pascal verführt Dakota Johnson in „Was ist Liebe wert – Materialists“
Dakota Johnson als Lucy und Pedro Pascal als Harry in dem Film „Was ist Liebe wert – Materialists“. Lucy arbeitet in einer Kuppelagentur, wird aber diesmal nicht für eine Verkupplungsaktion engagiert, sondern selbst zu einem Date eingeladen.
Außerdem neu im Kino: „Bitter Gold“, ein moderner Western aus Chile, und „Der Kuss des Grashüpfers“, ein surrealer Trip zwischen Humor und Abgrund.
DPA
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
13:28 Uhr
2 min.
Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Noch sind viele Flächen frei, doch erste Grundstücke sind verkauft. Am Freitag erhalten Bauinteressierte Details zu Grundstücken, Hausbau und Infrastruktur.
Mike Baldauf
26.08.2025
4 min.
Nach-ESC-Album von Feuerschwanz: Wie konnte aus einer Ulkband so eine Festival-Macht werden?
Die Band Feuerschwanz, die aus Franken stammt.
Achtung: Zu „Knightklub“-Songs wie „Valhalla“ können sich auf Wacken hart gewordene Santiano-Banger mit weichherzigen Ensiferum-Apologeten gut die Buddyfaust geben!
Tim Hofmann
Mehr Artikel