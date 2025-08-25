Höhepunkt zur Kulturhauptstadt: Bodo Ramelow frischt in Chemnitz das Vermächtnis von Star-Autor Stefan Heym auf

Die Kulturhauptstadt zieht im Herbst einen ihrer trefflichsten Pfeile aus dem Köcher: Vom 12. bis 14. September gibt es eine „Heym-Reise“ zum gewichtigsten Schriftsteller der Stadt.

Allein seine Biografie ist spannender als so mancher Roman – und dazu ist sie auch noch an zahllosen Punkten verblüffend eng mit dem Heute wie dem Hier verbunden: Stefan Heym hat von Chemnitz aus einen bemerkenswerten Lebensbogen durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts gespannt und seine Gedanken dazu auch immer wieder in schlicht fabelhafte...