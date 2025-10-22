Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Höllenlärm und Totenstille: Die schamhaften Fluchtwelten der Anja Plaschg für Soap&Skin

Anja Plaschg.
Anja Plaschg. Bild: Ralf Schuster
Kultur
Höllenlärm und Totenstille: Die schamhaften Fluchtwelten der Anja Plaschg für Soap&Skin
Redakteur
Von Tim Hofmann
Die Österreicherin Anja Plaschg ist die derzeit wohl beeindruckendste Musikerin des deutschsprachigen Raumes. Ihre Alben und Konzerte sind nicht von dieser Welt. Eine Begegnung.

Schon lange war die Peterskirche in Leipzig für den Dienstagabend ausverkauft: Konzerte des Soloprojekts Soap&Skin der österreichischen Sängerin und Schauspielerin Anja Plaschg sind selten. Im Frühjahr war sie bei einer Mini-Tour in der Hamburger Elbphilharmonie, jetzt, bei den ausgewählten Herbstkonzerten geht es ins Berliner Berghain oder...
