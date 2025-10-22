Höllenlärm und Totenstille: Die schamhaften Fluchtwelten der Anja Plaschg für Soap&Skin

Die Österreicherin Anja Plaschg ist die derzeit wohl beeindruckendste Musikerin des deutschsprachigen Raumes. Ihre Alben und Konzerte sind nicht von dieser Welt. Eine Begegnung.

Schon lange war die Peterskirche in Leipzig für den Dienstagabend ausverkauft: Konzerte des Soloprojekts Soap&Skin der österreichischen Sängerin und Schauspielerin Anja Plaschg sind selten. Im Frühjahr war sie bei einer Mini-Tour in der Hamburger Elbphilharmonie, jetzt, bei den ausgewählten Herbstkonzerten geht es ins Berliner Berghain oder...