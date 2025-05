„Ich hoffe, ihr vermisst mich“: ARD-Doku will Fynn Kliemann zurück ins Rampenlicht holen - Ist das statthaft?

Der einstige Youtube-Star Fynn Kliemann will zurück in die Öffentlichkeit. Neben neuer Musik und einer Kunstschau bekommt er nun auch eine Doku. Wieviel davon ist Reue - und was Selbstinszenierung?

„Ich habe immer nur mir selbst geglaubt. Ich dachte, ich bin der klügste Mensch der Welt. Richtig überheblich." Fynn Kliemann klingt einsichtig zu Beginn seiner neuen ARD-Dokumentation „Fynn Kliemann – Ich hoffe, ihr vermisst mich". Der Film beleuchtet seinen Weg zwischen Aufstieg, Skandal und aktuellem Comebackversuch. Aber ist das...