„Im Westen gern ein Schloss“: Kraftklub sucht ausgefallene Orte für private „Geheimshows“ nächste Woche

Die Promo-Phase für das kommende Album „Sterben in Karl Marx Stadt“ geht in die heiße Phase: Die Chemnitzer Indierock-Rabauken bieten sich als „Partyband“ für Fans an!
Am 28. November erscheint das neue Kraftklub-Album „Sterben in Karl Marx Stadt“, und die Woche bis dahin will die Band offenbar mit kleinen Privatkonzerten „vorglühen“: Man habe Bock, die neuen Songs schonmal live zu spielen, so Sänger Felix Kummer in einer Sprachnachricht auf dem Instagram-Kanal „Der Klub“. Dort hatte die Band seit...
