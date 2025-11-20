Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Im Westen gern ein Schloss“: Kraftklub sucht ausgefallene Orte für private „Geheimshows“ nächste Woche

Wollen Eisdielen und Jugendherbergsspeisesäle rocken: Kraftklub! Bild: Philipp Gladsome
Wollen Eisdielen und Jugendherbergsspeisesäle rocken: Kraftklub! Bild: Philipp Gladsome
Wollen Eisdielen und Jugendherbergsspeisesäle rocken: Kraftklub!
Wollen Eisdielen und Jugendherbergsspeisesäle rocken: Kraftklub! Bild: Philipp Gladsome
Kultur
„Im Westen gern ein Schloss“: Kraftklub sucht ausgefallene Orte für private „Geheimshows“ nächste Woche
Redakteur
Von Tim Hofmann
Die Promo-Phase für das kommende Album „Sterben in Karl Marx Stadt“ geht in die heiße Phase: Die Chemnitzer Indierock-Rabauken bieten sich als „Partyband“ für Fans an!

Am 28. November erscheint das neue Kraftklub-Album „Sterben in Karl Marx Stadt“, und die Woche bis dahin will die Band offenbar mit kleinen Privatkonzerten „vorglühen“: Man habe Bock, die neuen Songs schonmal live zu spielen, so Sänger Felix Kummer in einer Sprachnachricht auf dem Instagram-Kanal „Der Klub“. Dort hatte die Band seit...
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
10:18 Uhr
5 min.
Musikhelden der Woche: Handofblood wechselt die Seite, Grim104 im Kirmes Grenzbereich, und Yungblud kratzt Urnen aus?
Handofblood, Grim104 und Yungblud.
Zudem haben wir einige sehr knackige neue Scheiben vorliegen, zum Beispiel die aktuelle Großtat von Annisokay, das Fangnetz von Rosalìa oder die Chemnitzer Yardfield Colony in Gelbmarmor-Vinyl!
Tim Hofmann
29.10.2025
1 min.
Kraftklub spielen auf Highfield-Festival 2026
Für das Highfield-Festival 2026 bestätigt: Die Chemnitzer Band Kraftklub.
Einen Monat vor der Veröffentlichung des neuen Albums „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ bestätigt der Veranstalter den Auftritt der Chemnitzer am Störmthaler See.
Susanne Kiwitter
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
