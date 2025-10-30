Irrwitzige Reise mit Denis Scheck: Literaturkritiker überrascht in Villa Esche

Gute Bücher, schlechte Bücher? Gab es Mittwochabend in Chemnitz nicht. Denis Scheck urteilte nicht, sondern erzählte ausschweifend aus seinem Leben.

Sitzt Denis Scheck an einem Tisch, auf dem sich keine Bücher stapeln, sollte man stutzig werden. Der Literaturkritiker, einem größeren Publikum durch seine Fernsehsendung „Druckfrisch“ bekannt, war am Mittwochabend in der Villa Esche in Chemnitz zu Gast. Vor ihm auf dem Tisch einzig sein 2024 erschienenes Buch „Schecks...