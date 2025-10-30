Irrwitzige Reise mit Denis Scheck: Literaturkritiker überrascht in Villa Esche

Kultur
Gute Bücher, schlechte Bücher? Gab es Mittwochabend in Chemnitz nicht. Denis Scheck urteilte nicht, sondern erzählte ausschweifend aus seinem Leben.
Sitzt Denis Scheck an einem Tisch, auf dem sich keine Bücher stapeln, sollte man stutzig werden. Der Literaturkritiker, einem größeren Publikum durch seine Fernsehsendung „Druckfrisch“ bekannt, war am Mittwochabend in der Villa Esche in Chemnitz zu Gast. Vor ihm auf dem Tisch einzig sein 2024 erschienenes Buch „Schecks...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.