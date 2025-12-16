Junge Frauen als Liebe-loses Ehematerial: Warum Kult-Autorin Jane Austen bis heute so brisant zu lesen ist

Kultur
Ihre Romane wie „Schuld und Vorurteil“ zählen zu den Großwerken der englischen Literatur. Zum 250. Geburtstag von Jane Austen erklärt nun eine neue Graphic Novel den anhaltenden Reiz der Autorin.
Jane-Austen-Biografien gibt es viele, Bücher ebenso wie Filme. Eine ganz besondere ist anlässlich ihres 250. Geburtstages auf den Markt gekommen: „Jane Austen – Ihr Leben als Graphic Novel“. Austen gilt als eine der größten englischen Autorinnen. Dieses „Bilderbuch“ aus dem Penguin Verlag, modern und gleichermaßen zeitgemäß...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.