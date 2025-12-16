MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Junge Frauen als Liebe-loses Ehematerial: Warum Kult-Autorin Jane Austen bis heute so brisant zu lesen ist

Jane Austen um 1810, gezeichnet von ihrer Schwester Cassandra Austen.
Jane Austen um 1810, gezeichnet von ihrer Schwester Cassandra Austen. Bild: Illustration: Cassandra Austen/cc
Jane Austen um 1810, gezeichnet von ihrer Schwester Cassandra Austen.
Jane Austen um 1810, gezeichnet von ihrer Schwester Cassandra Austen. Bild: Illustration: Cassandra Austen/cc
Kultur
Junge Frauen als Liebe-loses Ehematerial: Warum Kult-Autorin Jane Austen bis heute so brisant zu lesen ist
Von Ute Krebs
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ihre Romane wie „Schuld und Vorurteil“ zählen zu den Großwerken der englischen Literatur. Zum 250. Geburtstag von Jane Austen erklärt nun eine neue Graphic Novel den anhaltenden Reiz der Autorin.

Jane-Austen-Biografien gibt es viele, Bücher ebenso wie Filme. Eine ganz besondere ist anlässlich ihres 250. Geburtstages auf den Markt gekommen: „Jane Austen – Ihr Leben als Graphic Novel“. Austen gilt als eine der größten englischen Autorinnen. Dieses „Bilderbuch“ aus dem Penguin Verlag, modern und gleichermaßen zeitgemäß...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
09:30 Uhr
6 min.
Von Promi-Autobiografien bis Krimis: Neue Bücher im Frühjahr
Ildikó von Kürthy denkt in ihrem neuen Buch über das Altern nach. (Archivbild)
Neue Literatur von Benjamin von Stuckrad-Barre, "El Hotzo", Liza Minnelli oder Ildikó von Kürthy: Eine kleine Auswahl an Büchern, auf die man jetzt schon ein Auge werfen kann.
Lisa Forster, dpa
10.12.2025
2 min.
Autorin Sophie Kinsella mit 55 gestorben
Sophie Kinsella starb an einem Hirntumor.
Erst im vergangenen Jahr macht Sophie Kinsella ihre Krebserkrankung öffentlich. Nun ist die Britin gestorben. Einer breiteren Leserschaft wurde sie durch den Roman "Die Schnäppchenjägerin" bekannt.
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
Mehr Artikel