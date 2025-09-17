Justus Geilhufe: Danke für den Blick von außen!

Von den Neuen hat Justus Geilhufe zu hören bekommen, was sie in der Kirche und mit der Gemeinde gut fanden – und das hat auch mit seinen Jungs zu tun.

Am Wochenende war etwas sehr schön, was gleichzeitig für mich auch ganz schön peinlich war. Wir haben uns in unsere Gemeinde drei junge Menschen eingeladen, die in den vergangenen Jahren über Glaubenskurse mit ihren Familien ihren Weg zu uns gefunden haben. Die stellenweise vorher noch nie was von Gott und Kirche gewusst haben und jetzt aktiv...