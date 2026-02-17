„Kaiserring“-Trägerin Gabriele Stötzer über ihre Haft in Hoheneck: „ Ich wollte nicht, dass die Arschlöcher Geld für mich bekommen!“

Berlin. Die Künstlerin bekommt als erste Ostdeutsche den „Goslarer Kaiserring“ verliehen. Im Interview spricht sie über männliche Widerstände, ihre Zeit im DDR-Frauenknast Hoheneck und den Kampf um Anerkennung.

Freie Presse: Frau Stötzer, Sie bekommen im Herbst 2026 den Goslarer Kaiserring verliehen, einen der weltweit wichtigsten Kunstpreise. Wie hat Sie die Nachricht erreicht?