MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • „Kaiserring“-Trägerin Gabriele Stötzer über ihre Haft in Hoheneck: „ Ich wollte nicht, dass die Arschlöcher Geld für mich bekommen!“

Gabriele Stötzer vor ihrem Werk „Die große Schwester“ 2024 in der Kunsthalle Bremen.
Gabriele Stötzer vor ihrem Werk „Die große Schwester“ 2024 in der Kunsthalle Bremen. Bild: Galerie Look
Gabriele Stötzer vor ihrem Werk „Die große Schwester“ 2024 in der Kunsthalle Bremen.
Gabriele Stötzer vor ihrem Werk „Die große Schwester“ 2024 in der Kunsthalle Bremen. Bild: Galerie Look
Kultur
„Kaiserring“-Trägerin Gabriele Stötzer über ihre Haft in Hoheneck: „ Ich wollte nicht, dass die Arschlöcher Geld für mich bekommen!“
Von Sarah Alberti
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Berlin. Die Künstlerin bekommt als erste Ostdeutsche den „Goslarer Kaiserring“ verliehen. Im Interview spricht sie über männliche Widerstände, ihre Zeit im DDR-Frauenknast Hoheneck und den Kampf um Anerkennung.

Freie Presse: Frau Stötzer, Sie bekommen im Herbst 2026 den Goslarer Kaiserring verliehen, einen der weltweit wichtigsten Kunstpreise. Wie hat Sie die Nachricht erreicht?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
09.01.2026
5 min.
„Wir können dankbar sein, dass wir in einem Rechtsstaat leben“: Warum sich ein Komponist mit politischer Haft in Hoheneck beschäftigt
Philipp Rücker hat für eine Performance Gedichte von Gefangenen in Hoheneck vertont. Die Aufführung kommt nun erstmals an ihren Ursprungsort.
Im DDR-Gefängnis Hoheneck ist die Aufführung „Ich bin mir selber fremd geworden“ zu erleben. „Freie Presse“ sprach mit Komponist Philipp Rücker über bewegende Gefangenenschicksale, bröckelnde Gewissheiten und darüber, was das Publikum Außergewöhnliches erwartet. Und: Was bedeutet Hoheneck für die Nachwendegeneration?
Michael Urbach
12.02.2026
22 min.
Neo-Rauch-Galerist Gerd Harry Lybke: „Der Wert eines Bildes hat nichts mit dem Preis zu tun“
Kommt mit Witz und Biss durchs Leben: Gerd Harry Lybke aus Leipzig, einer der bedeutendsten Galeristen Deutschlands.
Er hat den Maler Neo Rauch groß rausgebracht: der Galerist Gerd Harry Lybke. Seine Geschichte beginnt im wilden Leipzig der 80er. Ein Gespräch über Unsterblichkeit und warum er der Stasi mal (fast) nackt die Tür aufmachte.
Katharina Leuoth
18:00 Uhr
4 min.
Harter Start bei Erzgebirge Aue: „Ein Wintertransfer muss sofort funktionieren“
Mittelstürmer Vincent Ocansey war der einzige Winter-Neuzugang des FC Erzgebirge Aue.
Vincent Ocansey spielt erst seit vier Wochen bei den Veilchen. Sein Vater hat sich die neue Fußballheimat seines Sohnes angesehen und schwärmt vom Erzgebirge. Der 25-Jährige hatte selbst noch wenig Zeit, sich einzuleben.
Paul Steinbach
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
Mehr Artikel