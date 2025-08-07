Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Kein Foto vom Rammstein-Fotograf: Deshalb zeigen wir Bryan Adams heute nicht bei seiner Chemnitz-Show

Keine Stars: Warum dürfen manche Menschen vor der Bühne Fotos machen – und andere nicht?
Keine Stars: Warum dürfen manche Menschen vor der Bühne Fotos machen – und andere nicht? Bild: imago
Keine Stars: Warum dürfen manche Menschen vor der Bühne Fotos machen – und andere nicht?
Keine Stars: Warum dürfen manche Menschen vor der Bühne Fotos machen – und andere nicht? Bild: imago
Kultur
Kein Foto vom Rammstein-Fotograf: Deshalb zeigen wir Bryan Adams heute nicht bei seiner Chemnitz-Show
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Harte Regeln schränken beim Konzert auf der Küchwaldwiese Profifotografen ein. Aber warum darf das Publikum trotzdem knipsen und filmen?

Man sollte meinen, Bryan Adams habe ein Herz für Fotografen. Immerhin ist der kanadische Rockstar selbst einer – und zwar ein international sehr gefragter: Adams lichtete bereits zahlreiche Größen ab von Queen Elisabeth II bis Iggy Pop. Rammstein ließ ihn 2022 einfliegen, um sämtliche Coverkunst für das Album „Zeit“ zu fotografieren....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
5 min.
Bryan Adams live in Chemnitz: Boomer im Bällebad
Mehr Bild geht nicht? Fotofreund Bryan Adams in der Cover-Pose seines Albums „Shine A Light“ von 2019.
Sie machen sich kein Bild: Beim Küchwaldwiesen-Konzert am Mittwochabend bot der kanadische Super-Softrocker klangliche Leckereien erster Güte. Optisch gibt es allerdings Anmerkungen.
Tim Hofmann
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
17:00 Uhr
3 min.
Bryan-Adams-Konzert: Hat das gemalte Bild einer 21-Jährigen den Superstar in Chemnitz erreicht?
Eleni Haase aus Dresden mit ihrem Bild von Bryan Adams und Keith Scott.
Schon Stunden vor dem Konzert war die Dresdnerin in der Stadt. „Es war wunderschön“, sagt sie später. Aber was wurde aus der Fan-Art und was machte der Kanadier vor dem Auftritt?
Denise Märkisch
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
Mehr Artikel