Kein Foto vom Rammstein-Fotograf: Deshalb zeigen wir Bryan Adams heute nicht bei seiner Chemnitz-Show

Harte Regeln schränken beim Konzert auf der Küchwaldwiese Profifotografen ein. Aber warum darf das Publikum trotzdem knipsen und filmen?

Man sollte meinen, Bryan Adams habe ein Herz für Fotografen. Immerhin ist der kanadische Rockstar selbst einer – und zwar ein international sehr gefragter: Adams lichtete bereits zahlreiche Größen ab von Queen Elisabeth II bis Iggy Pop. Rammstein ließ ihn 2022 einfliegen, um sämtliche Coverkunst für das Album „Zeit“ zu fotografieren....