MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • KI lernt und vernetzt sich heimlich ohne uns: Wann wird die Künstliche Intelligenz dem Menschen gefährlich?

Menschen unter maschineller Beobachtung: Im Film „2001 - Odyssee im Weltraum“ kümmert sich Supercomputer HAL 9000 im Namen der Sicherheit seiner Schöpfer erst einmal um seine Sicherheit gegen seine Schöpfer.
Menschen unter maschineller Beobachtung: Im Film „2001 - Odyssee im Weltraum“ kümmert sich Supercomputer HAL 9000 im Namen der Sicherheit seiner Schöpfer erst einmal um seine Sicherheit gegen seine Schöpfer. Bild: imago images/Mary Evans
Menschen unter maschineller Beobachtung: Im Film „2001 - Odyssee im Weltraum“ kümmert sich Supercomputer HAL 9000 im Namen der Sicherheit seiner Schöpfer erst einmal um seine Sicherheit gegen seine Schöpfer.
Menschen unter maschineller Beobachtung: Im Film „2001 - Odyssee im Weltraum“ kümmert sich Supercomputer HAL 9000 im Namen der Sicherheit seiner Schöpfer erst einmal um seine Sicherheit gegen seine Schöpfer. Bild: imago images/Mary Evans
Meinung
Kultur
KI lernt und vernetzt sich heimlich ohne uns: Wann wird die Künstliche Intelligenz dem Menschen gefährlich?
Redakteur
Von Ronny Schilder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Künstliche Intelligenz ist bei Weitem nicht so grundgut, zuverlässig und berechenbar, wie ihre Vermarkter es glauben machen. Haben wir bereits die Kontrolle verloren?

Die Nachrichten sind beunruhigend. Eine Künstliche Intelligenz rät einem Jugendlichen zum Konsum von Drogen und einem zweiten, in einer psychischen Notlage, sogar zum Suizid. Beide folgen dem Rat des Chatbots. KI-Labore berichten von Programmen, die ihre Nutzer zu täuschen beginnen, und stufen eigene Fabrikate als potenziell gefährlich ein....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
31.07.2025
3 min.
Erste KI-Nachrichtensendung in Deutschland
Der KI-Moderator von „KI-WELT“ ist dem Reporter Paul Klinzing nachempfunden.
Eine neue Ära der Berichterstattung hat begonnen: „WELT-TV“ präsentiert die erste von künstlicher Intelligenz moderierte Nachrichtensendung in Deutschland - mit einem täuschend echten Moderator.
Grit Aurich
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
30.04.2025
5 min.
„Perfekte Liebe?“: Eine ARD-Doku begleitet Menschen, die gefährlich emotionale Bindungen zu einer KI aufgebaut haben
Wie gefährlich sind KI-Beziehungen?
Ein Chatbot, der immer zuhört und nie widerspricht: Für manche scheint ein KI-Beziehungsmodell die ideale Partnerschaft zu sein. Doch was, wenn emotionale Abhängigkeit in einer Tragödie endet?
Anne Busch, Brigitte Linßen
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
17:09 Uhr
2 min.
Fraureuth vor der Wahl: Wer folgt auf Langzeitbürgermeister Matthias Topitsch?
In Fraureuth wird bald gewählt: Der Wahlausschuss hat die beiden Bewerber offiziell zugelassen.
Der Wahlausschuss hat entschieden: Am 22. März wählen die Einwohner zwischen zwei Kandidaten – ein seltenes Duell um die Rathausspitze, das frischen Wind in die Kommunalpolitik bringen könnte.
Jochen Walther
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
Mehr Artikel