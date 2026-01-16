KI lernt und vernetzt sich heimlich ohne uns: Wann wird die Künstliche Intelligenz dem Menschen gefährlich?

Kultur
Die Künstliche Intelligenz ist bei Weitem nicht so grundgut, zuverlässig und berechenbar, wie ihre Vermarkter es glauben machen. Haben wir bereits die Kontrolle verloren?
Die Nachrichten sind beunruhigend. Eine Künstliche Intelligenz rät einem Jugendlichen zum Konsum von Drogen und einem zweiten, in einer psychischen Notlage, sogar zum Suizid. Beide folgen dem Rat des Chatbots. KI-Labore berichten von Programmen, die ihre Nutzer zu täuschen beginnen, und stufen eigene Fabrikate als potenziell gefährlich ein....
