Kinder der Wende: Was der Riss in der Ostidentität mit mir macht

„Ost-, Ost-, Ostdeutschland“? Unsere Autorin zuckt bei solchen Schlachtrufen nur mit den Schultern - und fragt sich in der Kolumne „Im Osten was Neues“: Ist das jetzt ein Problem, hier mitten in Sachsen?

Manchmal staune ich, wie sicher sich Menschen mit ihrer Zugehörigkeit sind. Mit wie viel Trotz und Selbstverständnis sich gerade junge Menschen, die schätzungsweise um 1995 geboren sind, sicher aber eine ganze Stange Jahre nach dem Fall der Mauer, als Ostdeutsche fühlen: „Ost-, Ost-, Ostdeutschland!" Echt jetzt?