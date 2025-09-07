Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Kindermusical gegen Klimawandel: Zootiere versuchen im Chemnitzer Fritz Theater die Welt zu retten

Szene aus „Gut gebrüllt Löwe“, dem neuen Musical des Fritz Theaters aus Chemnitz.
Szene aus „Gut gebrüllt Löwe“, dem neuen Musical des Fritz Theaters aus Chemnitz. Bild: Josefin Kuschela
Kindermusical gegen Klimawandel: Zootiere versuchen im Chemnitzer Fritz Theater die Welt zu retten
Von Sarah Hofmann
Mit „Gut gebrüllt, Löwe“ hat Isabelle Weh ein Musical für die ganze Familie verfasst und inszeniert, bei dem Tiere mit umgeschriebenen ABBA-Songs dem Klimawandel den Kampf ansagen.

Löwe Leo ist das Lügen leid. Seit Jahrzehnten dreht er nun mit den Tieren seines Zoos ein Heile-Tierwelt-Format namens Trauminsel – und mitten in der Arbeit an Folge 502 ist Schluss. Der Löwe (Hardy Hoosman) im weißen Anzug, dessen haarige Beine und wilde Mähne nur mit Mühe ins Dress passen, ist müde und sucht neue künstlerische...
