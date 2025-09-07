Kindermusical gegen Klimawandel: Zootiere versuchen im Chemnitzer Fritz Theater die Welt zu retten

Mit „Gut gebrüllt, Löwe“ hat Isabelle Weh ein Musical für die ganze Familie verfasst und inszeniert, bei dem Tiere mit umgeschriebenen ABBA-Songs dem Klimawandel den Kampf ansagen.

Löwe Leo ist das Lügen leid. Seit Jahrzehnten dreht er nun mit den Tieren seines Zoos ein Heile-Tierwelt-Format namens Trauminsel – und mitten in der Arbeit an Folge 502 ist Schluss. Der Löwe (Hardy Hoosman) im weißen Anzug, dessen haarige Beine und wilde Mähne nur mit Mühe ins Dress passen, ist müde und sucht neue künstlerische... Löwe Leo ist das Lügen leid. Seit Jahrzehnten dreht er nun mit den Tieren seines Zoos ein Heile-Tierwelt-Format namens Trauminsel – und mitten in der Arbeit an Folge 502 ist Schluss. Der Löwe (Hardy Hoosman) im weißen Anzug, dessen haarige Beine und wilde Mähne nur mit Mühe ins Dress passen, ist müde und sucht neue künstlerische...