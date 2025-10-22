Kinokritik zu Roland Kaisers Konzertfilm: Warum hast du nicht nein gesagt?

Fast 400.000 Tickets verkaufte der Schlager-Kaiser zu seiner großen Stadion-Jubiläumstour „50 Jahre - 50 Hits“. Jetzt läuft die Aufzeichnung seines Konzerts in Leipzig vom Juli 2024 als Film in den Kinos und verspricht exklusive Backstage-Einblicke. Lohnt es, sich das anzuschauen?

Die graue Welle auf dem Kopf von Roland Kaiser liegt perfekt bis zum letzten Takt der Show. Grauer Anzug, passende blaue Krawatte zum Sacko, selbst die winzigen Manschettenknöpfe passen farblich dazu. Auf der großen Kinoleinwand ist gut zu erkennen, dass der Kaiser wie frisch vom Herrenausstatter auf der Bühne steht. Perfektionist soll er ja...