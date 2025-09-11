Klaffenbach Open Air: Die stete Rückkehr der Ritter

Die Mittelalterszene ist nach dem Hype der Nuller wieder auf Liebhaber-Größe geschrumpft. Warum das durchaus ein Vorteil ist, will die Szene am Wochenende in Klaffenbach bei Chemnitz zeigen.

Ja, der modern Mensch wird schnell überdrüssig: Rund 20 Jahre nach dem großen Hype um Mittelaltermärkte ist das Phänomen wieder in der Nische gelandet. In der Hochphase Ende der Nuller etwas gab es in Deutschland pro Jahr rund 1000 Mittelaltermarkt-Veranstaltungen – heute sind es deutlich weniger. Da war das Mittelalter selbst langlebiger... Ja, der modern Mensch wird schnell überdrüssig: Rund 20 Jahre nach dem großen Hype um Mittelaltermärkte ist das Phänomen wieder in der Nische gelandet. In der Hochphase Ende der Nuller etwas gab es in Deutschland pro Jahr rund 1000 Mittelaltermarkt-Veranstaltungen – heute sind es deutlich weniger. Da war das Mittelalter selbst langlebiger...