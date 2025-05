Klassik ohne Stock im Hintern: André Rieu reißt Chemnitz vom Hocker

Der Niederländer zeigte mit seinem Johann-Strauß-Orchester vor der ausverkauften Messe ein bonbonbuntes Unterhaltungsprogramm auf verflixt hohem Niveau.

Natürlich ist es nicht schwer, André Rieu und sein Johann-Strauß-Orchester als vermeintlich zu leicht abzuqualifizieren: Die bonbonbunte Gefühlsdusel-Show des Niederländers, die immer so ein klein wenig zwischen Operette, Schlager, Revue und Filmmusik taumelt, hat am Mittwochabend immerhin die Messe in Chemnitz ausverkauft, einen Tag danach...