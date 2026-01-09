MENÜ
  Kultur
  Kolumne „Im Osten was Neues": Die Selbstoptimierung kann mich mal

Meinung
Kultur
Kolumne „Im Osten was Neues“: Die Selbstoptimierung kann mich mal
Redakteur
Von Nicole Jähn
Hat man heutzutage sein Leben nicht im Griff, wenn man seine Schritte nicht zählt? Und wann beginnt die Selbstverleugnung beim Versuch der Selbstoptimierung? Eine Abrechnung.

Wer dieser Tage zufrieden ist, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Selbstoptimierung scheint eine Art Religionsersatz geworden zu sein. Während ich meinen Kindern also sage, dass sie richtig und wichtig sind, genau so, wie sie sind – wollen mir Influencerinnen auf Instagram ständig erklären, wie ich zur besten Ausgabe meiner selbst...
