Konzert von Bosse in Chemnitz – Noch lange nicht der letzte Tanz

Axel „Aki“ Bosse will nicht aufhören, an eine bessere Welt zu glauben – und findet beim Konzert am Wasserschloss Klaffenbach Tausende Verbündete.

Keine zehn Minuten ist es her, da wurde noch getanzt, als wär‘s der letzte Tanz. Als „letzte Nummer“ des Abends angekündigt, verwandelte sich das Publikum im Wasserschloss Klaffenbach nochmal mehrheitlich in eine Horde Derwische, angetrieben vom fulminanten Trompeter Martin Wenk und dem bummernden Schlagzeug von Chris Heiny. Das Lied ist...