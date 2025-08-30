Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Konzert von Bosse in Chemnitz – Noch lange nicht der letzte Tanz

Axel Bosse beim Konzert am Wasserschloss Klaffenbach.
Axel Bosse beim Konzert am Wasserschloss Klaffenbach. Bild: Volker Tzschucke
Axel Bosse beim Konzert am Wasserschloss Klaffenbach.
Axel Bosse beim Konzert am Wasserschloss Klaffenbach. Bild: Volker Tzschucke
Kultur
Konzert von Bosse in Chemnitz – Noch lange nicht der letzte Tanz
Von Volker Tzschucke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Axel „Aki“ Bosse will nicht aufhören, an eine bessere Welt zu glauben – und findet beim Konzert am Wasserschloss Klaffenbach Tausende Verbündete.

Keine zehn Minuten ist es her, da wurde noch getanzt, als wär‘s der letzte Tanz. Als „letzte Nummer“ des Abends angekündigt, verwandelte sich das Publikum im Wasserschloss Klaffenbach nochmal mehrheitlich in eine Horde Derwische, angetrieben vom fulminanten Trompeter Martin Wenk und dem bummernden Schlagzeug von Chris Heiny. Das Lied ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
11.08.2025
5 min.
Nach Sido, Bryan Adams und Samu Haber: Wie geht es in Chemnitz jetzt weiter?
Während 12.500 Fans vor der Bühne auf der Küchwaldwiese mit Sido feierten, arbeiteten 300 Menschen hinter den Kulissen.
In der vergangenen Woche hat Chemnitz bewiesen, dass die Stadt mehrere Superstars händeln kann. Zur Küchwaldbühne und zum Wasserschloß Klaffenbach strömten über 30.000 Menschen. Was sagen die Veranstalter und die Polizei? Und wie geht es jetzt weiter?
Christian Mathea
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
06.08.2025
4 min.
Sido, Samu Haber, Bosse & Co.: Diese Stars kommen im August nach Sachsen
Tom Gaebel bei einem Konzert auf Schloss Filseck in Baden-Württemberg. Am 16. August gastiert er in Bad Elster.
Sachsen swingt, rappt und rockt: Im August treten Stars wie Sido, Lea, Bosse oder Tom Gaebel auf Bühnen zwischen Chemnitz, Dresden und Bad Elster auf.
Maurice Querner
Mehr Artikel