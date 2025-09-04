„KPop Demon Hunters“: Was macht diesen Film zur neuen Nummer eins bei Netflix?

Kultur
Netflix hat einen Rekordhalter: Der Film „KPop Demon Hunters“ ist die bisher meist gesehene Produktion der Plattform. Spätestens jetzt sollte niemand mehr KPop und seine Fans unterschätzen!
Korean oder KPop, also Popmusik aus Südkorea, erfreut sich seit Jahren wachsender Beliebtheit bei jungen Menschen und ist längst ein globales Phänomen: Es gibt Mediamärkte, deren KPop-Auslagen derzeit fast genau so groß sind wie ihr stark zusammengeschrumpftes „Rest“-CD-Angebot.
