Kraftwerk in Chemnitz: Elektro-Pioniere feiern ihre ganz eigene Multimedia-Show in der Stadthalle

Kultur
In Chemnitz treten Kraftwerk als Verwalter ihres eigenen Erbes auf: mit durchinszenierter Elektronik, Retro-Grafiken und ikonischen Hits. Ein Konzert wie eine Mischung aus Museum, Club und Sci-Fi-Film.
Digital, minimal, super clean: So aufgeräumt sah die Bühne der Chemnitzer Stadthalle schon lange nicht mehr aus. Ein riesiger Screen, ein Podest und vier Konsolen. Alles hüllt sich in Grün, im Matrix-Stil wabern Ziffern umher, Roboter-Stimmen zählen das Konzert ein. International und multilingual natürlich. Denn: Heute steht jene...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.