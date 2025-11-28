Kraftwerk in Chemnitz: Elektro-Pioniere feiern ihre ganz eigene Multimedia-Show in der Stadthalle

In Chemnitz treten Kraftwerk als Verwalter ihres eigenen Erbes auf: mit durchinszenierter Elektronik, Retro-Grafiken und ikonischen Hits. Ein Konzert wie eine Mischung aus Museum, Club und Sci-Fi-Film.

Digital, minimal, super clean: So aufgeräumt sah die Bühne der Chemnitzer Stadthalle schon lange nicht mehr aus. Ein riesiger Screen, ein Podest und vier Konsolen. Alles hüllt sich in Grün, im Matrix-Stil wabern Ziffern umher, Roboter-Stimmen zählen das Konzert ein. International und multilingual natürlich. Denn: Heute steht jene...