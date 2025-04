Kristine Bilkau erhält für „Halbinsel“ den Preis der Leipziger Buchmesse: Wo soll die Zuversicht auch herkommen?

Ein Schimmel, der ins Verderben rennt – Kristine Bilkaus preisgekrönter Roman „Halbinsel“ findet ein erschreckend treffendes Bild für den Klimawandel und die Selbstsabotage unserer Zeit.

Eine Metapher in der Mitte des Buches bringt es auf den Punkt: Da reißt sich nach dem Ausritt im Watt ein Schimmel los und rennt davon. So sehr sich alle bemühen, das Pferd einzufangen, es galoppiert immer weiter und weiter. Obwohl die Flut naht. Was ist mit dem Tier los? Warum schickt ihn sein natürlicher Instinkt nicht zurück zum Ufer?...