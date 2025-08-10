Kündigt Kraftklub Karriereende an? Neue „Beerdigungs-Single“ erschienen

Hat das für November angekündigte Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ einen sprechenden Titel? Könnte gut sein: Die Zeichen verdichten sich, dass die fünfte Platte der Erfolgsband ihre letzte sein könnte.

Die Deutungshoheit übers eigene Dasein behalten: Seit jeher ist das das Kernthema von Kraftklub. Und ein Erfolgsgeheimnis: Als Ossis aus Sachsen „auf schimmligen Matratzen" wollte man sich 2011 beim Direkt-Durchbruchsalbum „Mit K" von nichts und niemand zeigen oder sagen lassen, wer, was oder wie man sein sollte.