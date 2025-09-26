Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kultfestival „Mushroom Garden“ zum zehnten Mal in Chemnitz: Musik als Droge beim „Roadburn“ Sachsens

Schall statt Rauch: Festivalmacher Frank Roscher und Markus Tümpel Bild: Mushroom Garden
Schall statt Rauch: Festivalmacher Frank Roscher und Markus Tümpel Bild: Mushroom Garden
Kultur
Kultfestival „Mushroom Garden“ zum zehnten Mal in Chemnitz: Musik als Droge beim „Roadburn“ Sachsens
Redakteur
Von Tim Hofmann
In Leipzig wäre die Reihe, die einst aus dem legendären „MS Beat“ entsprang, wohl eine überrannte Sensation. Die Macher servieren aber lieber der Kulturhauptstadt auch mal harten Schrägrock

Wer die 90er bei vollem Bewusstsein miterleben durfte, der kennt Walter Moers nicht als erfolgreichen Romanautor („Die 13½ Leben des Käpt‘n Blaubär“), sondern für seine Comics. Als Kult wurde etwa der Band „Schöner leben mit dem Kleinen Arschloch“ von 1992 herumgereicht - insbesondere wegen des enthaltenen „Drogenratgebers“, der...
