  • Kunstsammlungen Chemnitz: Diana Kopka ist neue Leiterin der Sammlung Malerei und Plastik

Diana Kopka, neue Abteilungsleiterin der Sammlung Malerei und Plastik in den Kunstsammlungen Chemnitz.
Diana Kopka, neue Abteilungsleiterin der Sammlung Malerei und Plastik in den Kunstsammlungen Chemnitz. Bild: Kunstsammlungen Chemnitz/Oliver Killig
Kultur
Kunstsammlungen Chemnitz: Diana Kopka ist neue Leiterin der Sammlung Malerei und Plastik
Redakteur
Von Katharina Leuoth
Die Kuratorin und wissenschaftliche Referentin der Generaldirektorin übernimmt die Leitung der Sammlung Malerei und Plastik. Sie folgt auf Sabine Maria Schmidt, die nach Gladbeck wechselte. Kopka hat die aktuelle Munch-Ausstellung wesentlich mit kuratiert.

Wer sie einmal über den Maler Munch, sein Leben und seine Bilder hat reden hören, weiß, hier brennt jemand für Kunst: Diana Kopka kann lebensnah und durchaus leidenschaftlich Kunst vermitteln und hat die aktuelle Schau „Edvard Munch. Angst“ in den Chemnitzer Kunstsammlungen mit Kuratorin Kerstin Drechsel organisiert und gestaltet. Kopka,...
