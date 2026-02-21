Lese-Rechtschreib-Schwäche als Treibstoff für die Bühne: Fritz-Theater sensibilisiert für ein Tabu-Thema

Kultur
Im neuen Stück „Lara reicht’s mit Schule“ nähert sich das Fritz-Theater in Chemnitz dem Thema Lese- Rechtschreibschwäche an - ganz kindgerecht und voller Mitgefühl statt Mitleid.
Dumm, faul, begriffsstutzig: Diese Stempel bekommen Kinder schnell aufgedrückt, wenn sie im Unterricht nicht mithalten. Besonders dann, wenn sie beim Lesen stocken. Lara kennt das nur zu gut. In der Uraufführung am Donnerstagvormittag und zwei weiteren Darbietungen am Freitag und Samstag im Chemnitzer Fritz-Theater wurde ihre Angst greifbar:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.