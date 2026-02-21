MENÜ
  • Lese-Rechtschreib-Schwäche als Treibstoff für die Bühne: Fritz-Theater sensibilisiert für ein Tabu-Thema

Alicia Weihrauch im LRS-Theaterstück „Lara reicht’s mit Schule“ am Fritz-Theater Chemnitz.
Alicia Weihrauch im LRS-Theaterstück „Lara reicht’s mit Schule“ am Fritz-Theater Chemnitz. Bild: Josefin Kuschela
Dino-Attacke: Lara (Alicia Weihrauch) liest ihrem Teddy vor.
Dino-Attacke: Lara (Alicia Weihrauch) liest ihrem Teddy vor. Bild: Josefin Kuschela
Kultur
Lese-Rechtschreib-Schwäche als Treibstoff für die Bühne: Fritz-Theater sensibilisiert für ein Tabu-Thema
Von Sarah Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im neuen Stück „Lara reicht’s mit Schule“ nähert sich das Fritz-Theater in Chemnitz dem Thema Lese- Rechtschreibschwäche an - ganz kindgerecht und voller Mitgefühl statt Mitleid.

Dumm, faul, begriffsstutzig: Diese Stempel bekommen Kinder schnell aufgedrückt, wenn sie im Unterricht nicht mithalten. Besonders dann, wenn sie beim Lesen stocken. Lara kennt das nur zu gut. In der Uraufführung am Donnerstagvormittag und zwei weiteren Darbietungen am Freitag und Samstag im Chemnitzer Fritz-Theater wurde ihre Angst greifbar:...
