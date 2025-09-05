Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Live-Konzerte im September: Bohlen, Krumbiegel, Fantas & mehr kommen nach Sachsen

Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon (von links) sind „Die Fantastischen Vier“.
Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon (von links) sind „Die Fantastischen Vier“. Bild: Marcus Brandt/dpa
Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon (von links) sind „Die Fantastischen Vier“.
Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon (von links) sind „Die Fantastischen Vier“. Bild: Marcus Brandt/dpa
Kultur
Live-Konzerte im September: Bohlen, Krumbiegel, Fantas & mehr kommen nach Sachsen
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ihr erstes Video drehten sie in Leipzig – jetzt feiern die Fantastischen Vier in Zwickau ihr Bühnenjubiläum. Und sie sind nicht die Einzigen: Im September sind viele weitere Stars im Freistaat live zu erleben.

Als 1992 vier junge Schwaben mit weiblicher Begleitung in einem roten Plymouth Valiant Cabrio auf den Straßen im Leipziger Westen rappten, ist nichts mehr wie zuvor im deutschen Musikfernsehen. „Die da!?“, das Debütvideo der Fantastischen Vier, verdreht Hiphop-Fans und Pop-Liebhabern gleichermaßen den Kopf – wenn auch nicht unbedingt in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
02.07.2025
5 min.
Es muss nicht immer Kaisermania sein: Der Juli ist voll von tollen Konzert-Events
Maite Kelly ist bald bei einem Schlager-Open-Air in Dresden zu erleben.
Es „schlagert“ heftig im Freistaat, doch über das Genre hinaus machen im Sommermonat populäre Stars in Sachsen Station. Hier unsere Empfehlungen ...
Maurice Querner
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
06.08.2025
4 min.
Sido, Samu Haber, Bosse & Co.: Diese Stars kommen im August nach Sachsen
Tom Gaebel bei einem Konzert auf Schloss Filseck in Baden-Württemberg. Am 16. August gastiert er in Bad Elster.
Sachsen swingt, rappt und rockt: Im August treten Stars wie Sido, Lea, Bosse oder Tom Gaebel auf Bühnen zwischen Chemnitz, Dresden und Bad Elster auf.
Maurice Querner
09:59 Uhr
2 min.
Menschen feiern friedlich auf der Wiesn im Vogtland
Auf der Sternquell-Wiesn wurde friedlich gefeiert, meldet die Polizei.
Auf der Sternquell-Wiesn gab es keine polizeirelevanten Vorfälle. Aus dem Plauener Stadtgebiet meldet die Polizei hingegen Trunkenheitsfahrten und eine Schlägerei an einer Haltestelle.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel