Live-Konzerte im September: Bohlen, Krumbiegel, Fantas & mehr kommen nach Sachsen

Kultur
Ihr erstes Video drehten sie in Leipzig – jetzt feiern die Fantastischen Vier in Zwickau ihr Bühnenjubiläum. Und sie sind nicht die Einzigen: Im September sind viele weitere Stars im Freistaat live zu erleben.
Als 1992 vier junge Schwaben mit weiblicher Begleitung in einem roten Plymouth Valiant Cabrio auf den Straßen im Leipziger Westen rappten, ist nichts mehr wie zuvor im deutschen Musikfernsehen. „Die da!?“, das Debütvideo der Fantastischen Vier, verdreht Hiphop-Fans und Pop-Liebhabern gleichermaßen den Kopf – wenn auch nicht unbedingt in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.